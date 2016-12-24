Вкус Рождества: силезское печенье, «свойские» продукты и рецепт лазанок с капустой и грибами

До рождественских праздников можно уже считать часы. Это, с уверенностью можно сказать, самый богатый в кулинарном смысле праздник. На Сочельник, канун Рождества, готовятся постные блюда, а само Рождество и Святки, то есть весь рождественский период – это обилие и разнообразие мясных кушаний. За день до Рождества у радивых хозяек многие блюда уже приготовлены или подготовлены, во многих польских кухнях в этот день разделывают карпа – обязательный продукт на столе в Сочельник, в большинстве – в основном на востоке страны – лепят вареники с капустой и грибами, а в Силезии, например, на последний день оставляют самое приятное, рассказывает Хелена Рокош:

Мы в Силезии, в той части, которая ближе к Чехии, печем на Рождество печенье. Хотя в кухне уже прибрано после готовки основных блюд, в день перед Рождеством её охватывает беспорядок, но уже творческий. Весь стол занят печеньем – где-то 9-10 видов маленького размера… такие махонькие вкусняшки. Я как-то своей дочери сказала, что не буду печь печенье на Рождество, а просто куплю в магазине, потому что там выбор очень хороший. Она мне ответила иронично: не пеки и еще искусственную ёлку купи. У нас, в Силезии, пластмассовая ёлка и печенье из магазина – это недопустимо на Рождество.

Ну, а если нет времени заниматься печеньем?

Это традиция. Даже если хозяйка ужасно устала, даже если бы ей ночью пришлось это делать, рождественское печенье она печет сама. Да, это долгий процесс, иногда разложенный на несколько дней, потому что нужно приготовить несколько видов теста, начинки. Каждая печенюшка берется в руки по несколько раз, потому что она должна быть не только вкусной, но и красивой. Это печенье и с орехами, и с кокосовой стружкой, и лимонной цедрой, и сухофруктами – самые разные вкусы и самые причудливые формы. Печенье красиво украшаются – например, глазурью. Дети это обожают делать, им нравится возиться с печеньем. В доме тогда царит необычная атмосфера. По сути, это уже элемент рождественских праздников. Печенье можешь кому-то подарить, красиво упаковав. Поскольку его печётся много, то мы его едим до Нового года, а бывает, что и до праздника Трёх Царей, то есть до 6 января.

На праздники, а особенно рождественские, поляки стараются покупать самые лучшие продукты. Есть такая разновидность еды, которая называется домашняя. Но это не только мамины котлетки или бабушкины пирожки. Я имею в виду ситуацию, когда ты пробуешь что-то вне дома, а вкус у продукта или блюда домашний – как будто готовила его мама или бабушка, ну, даже, если не твоя, то чья-то. Поляки такую еду называют – swojskie jedzenie – наверняка от слов «свой», «своё». «Свойские» продукты в наше время уже не обязательно самим готовить или привозить из деревни.

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«Краковский креденс» (Краковский буфет).

Это название торговой марки и сети магазинов по всей Польше со «свойскими» продуктами питания. Производители уверяют, что в «Краковском буфете» спрятаны вкусы, которые смогут перенести человека в прошлое, когда пикники на траве в Кракове в парке Планты были воскресной традицией. Её соблюдали богатые мещане, любители всевозможных деликатесов и вкусностей. Лакомства, которые приносили гости, представляли лучшие кулинарные традиции Галиции.

Создатели торговой марки «Краковский креденс» – как сами о себе говорят – постарались, чтобы в наше время у людей была возможность попробовать и поесть настоящие продукты давней Галиции. Какие же продукты доступны в магазинах сети «Краковский креденс»? Во первых, мясные изделия – колбаса различных видов, зельц, паштеты, смалец со шкварками, ветчина. Всё это красиво выглядит и маняще пахнет.

Производители утверждают, что при изготовлении продукты проходят тщательную проверку, поэтому на прилавки попадает всё самого лучшего качества. Что ещё здесь есть? Сыры – козий и овечий, варенья – из лепестков роз и сливовое, хрен и цьвикла (свекла с хреном), ну, и, конечно же, выпечка – хлеб самых разных видов, и сладости – печенье, вафельные тортики и даже шоколад. Без алкоголя никуда: настойки и фруктовые наливки на любой дамский и мужской вкус. И что немаловажно – всё красиво упаковано, а к некоторым товарам прикреплены миниатюрные книжечки, в которых в оригинальной форме описана традиция данного продукта, связанная либо с какой-то личностью, либо с местностью, либо просто анекдотик. Есть также и рецепты.

Рецепты в «Краковском креденсе» состоят, конечно же, из ингредиентов, которые можно купить в магазине. Но в домашних условиях тоже можно приготовить блюда из кулинарной традиции Галиции. Например, лазанки с капустой и грибами. Они прекрасно подойдут к столу на Сочельник — без мяса, разумеется. Тесто для домашних макарон нарезаем квадратиками и варим 10 минут. Квашенную капусту, предварительно вымочив, тушим с грибами около 40 минут. На сковороде жарим шкварки, можно добавить кусочки колбасы. В конце всё – макарон, капусту с грибами и шкварки — смешиваем и ещё немного подтушиваем. И старинное блюдо из Галиции – готово!

Источник: radiopolsha.pl