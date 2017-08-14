Переговоры госсекретаря Ватикана с Путиным и Патриархом обещают стать содержательными

В прошлый четверг российская пресса запестрела громкими заголовками — «К нам едет Папа Римский». Якобы, вопрос приезда понтифика на каноническую православную территорию будет стоять в повестке дня визита госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Москву, который пройдет с 21 по 23 августа.

Сенсационная новость первой появились на русскоязычном сайте немецкой медиакомпании «Дойче Велле». В ней, со ссылкой на интервью кард. Паролина итальянской газете «Коррьере делла Сера» прямо указано, что «Ватикан готовит визит Папы в Россию».

Вот только ничего похожего госсекретарь Ватикана не говорил. Скорее, наоборот: «Мой визит не имеет ничего общего с подготовкой возможной поездки Святого Отца в Россию». И в лучших традициях ватиканской дипломатии аккуратно добавил, что «надеется на какой-нибудь вклад своих переговоров в Москве и в этом направлении».

Съездить в Россию — давняя мечта Пап Римских. Об этом заявляли еще предшественники нынешнего Папы Иоанн Павел II и Бенедикт XVI, да и Франциск не раз говорил, что не против посетить Москву. Казалось бы, первый шаг на этом пути уже сделан. Ведь прошла же в 2016 году первая в истории встреча понтифика и Патриарха Кирилла. Правда, готовили ее двадцать лет. И провели на Кубе. Почему? Да чтобы не возникало вопросов, кто к кому в гости на поклон приехал. Кстати, гаванский аэропорт, где так тепло общались главы церквей, одна из немногих воздушных гаваней в мире, где нет молельной комнаты. А, значит, уже заранее исключался вопрос о совместном богослужении, которое вызвало бы волну критики церковных консерваторов как с православной, так и католической стороны.

Несомненно, отношения Церквей Рима и Москвы в последнее время намного ближе, чем раньше. Ватикан отказывается от любого прозелитизма, Московский Патриарх пытается удержать под контролем наиболее неистовых православных, которые любые контакты с католиками называют «ересью папизма». Взаимные упреки сменились сотрудничеством по конкретным пунктами Гаванской декларации.

Так что в ближайшем будущем сенсационных поездок понтифика к нам ждать не стоит. А диалог на государственном и церковном уровне будет вести Пеьетро Паролин — блестящий дипломат и наиболее близкий Папе кардинал. 22 августа он встретится с Патриархом Кириллом и главой МИД Сергеем Лавровым, а на следующий день отправится в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью итальянской газете «Коррьере делла Сера»:

«В этот исторический момент, когда мы видим рост напряженности и конфликтов по всему земному шару, мир — это ясный и неотложный приоритет и для Папы Франциска, и для меня. Необходимость срочного поиска мира и того, как его достичь, будут главными темами переговоров с Президентом России и Московским Патриархом. Церковь всегда призывала всех политических деятелей планеты не противопоставлять национальные интересы общему благу, соблюдать международное право — не право на силу, а силу права, к согласию и сотрудничеству между нациями. И метод всегда один — диалог».

Источник: spb.kp.ru