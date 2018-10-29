Патриарх Кирилл совершит отпевание Николая Караченцова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в понедельник отпевание Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве после тяжелой продолжительной болезни. В связи с кончиной народного артиста РСФСР Николая Караченцова Патриарх Кирилл выразил соболезнования супруге и сыну, родным и близким покойного.

«Николай Петрович поистине был народным артистом, которого любили и ценили люди. Многие музыкальные и драматические спектакли получили широкое признание зрителей именно благодаря участию в них Николая Караченцова, а фильмы, в которых он снимался, вошли в золотой фонд российского кино. Наделенный от Господа артистическим даром, он ярко раскрыл его как на театральной сцене, так и в кинематографе, но присущая ему внутренняя сила, которую он явил в образе своих героев, более всего предстала перед нами не на сцене и не в кино, но в последние годы его жизни, отмеченные перенесением тяжких страданий. Особые слова сочувствия и признательности хотел бы выразить Вам, уважаемая Людмила Андреевна, за Вашу любовь и преданность своему мужу, за тот пример, который, уверен, поможет многим супругам сохранить верность друг другу перед лицом болезней и скорбей», — подчеркнул Патриарх.

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Николай Петрович Караченцов родился в Москве 27 октября 1944 года.

В 1963 году поступил в Школу-студию им. В. И. Немировича — Данченко при МХАТе (курс В. М. Монюкова). С отличием окончив Школу-студию, в 1967 году был распределен в Московский театр им. Ленинского Комсомола (с 1990 года «Ленком»).

Начинал как исполнитель ролей молодых, динамичных героев, которым свойственно обаяние мужской силы и мощная энергетика — среди первых работ Николая Караченцова в спектаклях, поставленных ещё А.В. Эфросом: парень («104 страницы про любовь»), Марат («Мой бедный Марат»), оператор («Снимается кино») и в спектаклях других режиссеров, работающих в те годы в театре – Штурмовик («Страх и отчаяние в третьей империи»), Шурка Басаргин («Дым отечества» по К.М.Симонову), Карабанов («Колонисты» по А.С.Макаренко), Солдат («Прощай, оружие!» по Э.Хемингуэю), Кот Базилио (Золотой ключик) и др.

Приход в 1973 году в театр Марка Захарова перевернул жизнь театра. Захаров поручил Караченцову роль Тиля. Спектакль «Тиль» по пьесе Григория Горина и по мотивам книги Шарля де Костера имел оглушительный успех. После премьеры Караченцов проснулся знаменитым.

Следующей этапной ролью был граф Резанов в спектакле «Юнона и Авось», который является одним из самых знаменитых спектаклей «Ленкома». Роль Графа Николая Резанова Николай Караченцов играл более 20 лет!

В театре Н.П. Караченцов сыграл десятки ролей. Его герои — совершенно разные по характеру, но всегда выразительные, запоминающиеся. Каждая роль актера – «прожита», пропущена через себя. В каждой — огромная концентрация внутренней энергии и таланта актера: «Автоград-ХХ1», «Тиль», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты», «Гамлет», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Оптимистическая трагедия», «Диктатура совести», «Школа для эмигрантов», «Sorry», «Чешское фото», «Ясновидящий», «Шут Балакирев», «Город миллионеров».

Николай Караченцов был одной из ярчайших звезд не только театра, но и кино. Более 100 ролей в фильмах всех жанров.Известность и поистине всенародную любовь принесли ему роли в таких фильмах, как «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Моя судьба», «Красная площадь», «Благочестивая Марта», «Белые росы», «Дом, который построил Свифт», «Моонзунд», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дежа Вю», «Криминальный квартет», «Чокнутые»,«Приключения Электроника», телесериалах — «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Досье детектива Дубровского»,«Тайны дворцовых переворотов», «На углу, у Патриарших», «Идеальная пара» и др.

Караченцова характеризовали как взрывного,импульсивного, острохарактерного артиста. Музыкально одарённый и спортивный, он сам исполнял рискованные каскадёрские акробатические трюки, профессионально исполнял танцы любой сложности, занимался дубляжем и озвучанием — французский актер Жан-Поль Бельмондо «говорит» исключительно голосом Николая Караченцова. Голос актера звучит и во многих мультфильмах — «Ловушка для Бамбра», «Пес в сапогах» и др. Неизменным успехом и любовью слушателей пользуется его песенное творчество.

В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль Volkswagen Passat, за рулём которого был Николай Петрович Караченцов, попал в аварию. В результате которой актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму. Пролежал 26 дней в коме. После длительного лечения стало очевидным, что продолжать актёрскую карьеру он не может. Но, несмотря ни на что, Николай Петрович ведет довольно активный образ жизни — каждый год приходит в начале сезона на сбор труппы и на все премьеры родного «Ленкома», посещает спектакли своих друзей в разных театрах. Ежегодно проходит курсы лечения в клиниках Москвы, Израиля, Китая и на вопрос журналиста: «Николай Петрович, вы прошли через столько испытаний, каждый день боретесь со страшной болезнью. Скажите, что же всё-таки помогает вам жить?» он ответил: «Все вы. Я всё преодолею. Я выдюжу, потому что меня столько людей любят!».

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