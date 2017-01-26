Патриарх Кирилл считает главной причиной Октябрьской революции духовную деградацию народа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в основе революции 1917 года лежала утрата людьми духовных ценностей.

«События 1917 года и последовавшие за ними драматические деяния имеют глубокие духовные причины. Коренной слом традиционного уклада жизни — я говорю не о типе хозяйствования или политической модели, а о духовно-культурном самосознании народа — стал возможным только потому, что из повседневной жизни людей, и в первую очередь людей, принадлежавших к элите, ушло нечто очень важное», — сказал Патриарх, выступая в среду в Государственном Кремлевском дворце на открытии XXV международных Рождественских образовательных чтений, посвященных 100-летию революции.

По его словам, несмотря на внешнее благополучие, в жизни людей «все меньше места оставалось для живой, искренней веры в Бога и понимания жизненной важности сохранения ценностей, принадлежащих к духовной и нравственной традиции».

«Главная трагедия народа заключалась в том, что, одурманенный сомнительными популистскими идеями, он позволил оболгать национальную историческую память, надругаться над своей традицией, веками создававшейся усилиями предков, позволил разделить себя на враждующие лагеря, поставить политические и социальные различия выше национального единства и культурной общности», — отметил предстоятель.

Патриарх Кирилл считает, что по-прежнему остается актуальной необходимость объективных исследований истории нашего Отечества с 1917 по 2017 годы, «системная, взвешенная оценка причин и последствий происходящих событий», суждения должны основываться на всестороннем и честном осмыслении.

«Нравственное осуждение преступлений, совершенных теми или иными лицами, не должно сужать взгляда на события тех лет и исключать возможность объективно оценивать их. Тем более ни в коем случае не следует приуменьшать признание подвигов миллионов наших соотечественников, искренне трудившихся на благо родины и своего народа в те непростые годы», — заявил Патриарх.

По его словам, вопреки отступлению многих людей от веры, утрате духовных устоев, потере христианских нравственных ориентиров история XX века знает многие примеры жертвенного служения Христу, а рубеж XX-XXI столетий «стал временем нового обращения людей к Богу, духовного возрождения и преображения нашего народа».

Патриарх напомнил о подвиге новомучеников, погибших за веру в советские годы, который стал «духовной основой, благодаря которой возродилась вера в наших странах», и сообщил, что на сегодня в Собор новомучеников Русской церкви включены имена более 1700 человек.

Как отметил он, опыт потрясений XX века учит тому, что в основе любых преобразований должно лежать стремление к консолидации общества, а не к разобщению и розни по общественным, политическим или иным мотивам.

«Главный урок, который должен быть нами вынесен из опыта минувшего века, заключается в том, что нельзя строить жизнь человека и общества без Бога. Подобные общества, по слову Священного Писания — дом, построенный на песке», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

«Народ становится народом, когда живет общими духовно-нравственными ценностями, культурными смыслами, сознает свою связь с прошлым и солидарно открыт к будущему. Такой народ будет по-настоящему жизнеспособным и сумеет избежать потрясений, подобных тем, что случились с нами в минувшие сто лет», — добавил он.

Источник: Интерфакс-Религия