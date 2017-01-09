Папский визит в Сербию маловероятен в ближайшее время – Патриарх Ириней

Сложно представить, чтобы в ближайшее время Папа Римский приехал в Сербию – об этом заявил газете «Курир» Патриарх Сербский Ириней. Интервью Патриарха было опубликовано 7 января, в день празднования Рождества по юлианскому календарю, передает Благовест-инфо.

«Нам приятно, что Папа выразил желание побывать в Сербии, – сказал предстоятель Сербской Церкви. – Но по причине событий, которые имели место в прошлом, значительная часть населения противится этому».

Ранее, в мае 2016 года, визит Папы Франциска в Белград был отменен в связи с тем, что Сербия готовилась к выборам. Римские понтифики еще ни разу не бывали в Сербии.