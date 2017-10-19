В возрасте 86 лет скончался филиппинский кардинал Видаль

Утром 18 октября в возрасте 86 лет скончался филиппинский кардинал Рикардо Хамин Видаль, архиепископ Себу на покое и бывший президент Епископской конференции Филиппин. На прошлой неделе он был госпитализирован после того, как он тяжело заболел пневмонией.

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований Церкви Филиппин, которой служил новопреставленный кардинал.

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Иерарх сыграл важную роль в истории своей страны: будучи одной из ключевых фигур в свержении режима Фердинанда Маркоса, он затем преподал экс-диктатору предсмертное напутствие.

Рикардо Тито Хамин Видаль родился 6 февраля 1931 года в Могпоге, филиппинская провинция Мариндуке.

Получив образование в ряде католических учебных заведений Филиппин, Видаль был рукоположен во священника в 1956 году.

В 1971 году он стал епископом-коадъютором епархии Малосос, а через два года – архиепископом города Липа.

В 1982 году он стал архиепископом Себу – старейшей и крупнейшей церковной области на Филиппинах, которую он возглавлял на протяжении 28 лет.

На консистории 25 мая 1985 года иерарх был возведён в сан кардинала святым Иоанном Павлом II. В том же году он был избран председателем Филиппинской епископской конференции. Именно в этот период был свергнут режим диктатора Фердинанда Маркоса, открытым оппонентом которого выступила Католическая Церковь. Несмотря на свое участие в свержении диктатора, в 1989 году кардинал Видаль полетел на Гавайи, где нашел убежище бывший президент, чтобы преподать ему таинство предсмертного соборования.

В том же 1989 по просьбе президента Корасон Акино кардинал вступил в переговоры с командующим ВВС генералом Хосе Комендадором, который поддерживал оппозицию. Благодаря посредничеству кардинала Филиппины избежали гражданской войны.

В 2001 году иерарх смог убедить президента Джозефа Эстраду мирно покинуть свой пост на фоне массовых протестов против его правления.

В 2010, когда 80-летний кардинал покинул свою кафедру, сенат Филиппин официально признал его выдающуюся роль в жизни страны. Уйдя на покой, кардинал жил в Себу и часто принимал священнослужителей и политиков, которые спрашивали его совета.

В июле 2016 он принял действующего президента Родриго Дутерте, надеясь, что их беседа поможет преодолеть противоречия между новой администрацией и Церковью.

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Со смертью Рикардо Хамина Видаля Коллегия кардиналов состоит из 219 иерархов, из которых 120 избирателей и 99 без права голоса.

По материалам Радио Ватикана и Благовест-инфо