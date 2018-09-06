Папа учредил епархию в Косово
Восстановлена исторически существовавшая епархия, подчиняющаяся непосредственно Святейшему Престолу.
5 сентября, в день литургической памяти святой Терезы Калькуттской, Папа Франциск учредил епархию Призрена и Приштины на месте апостольской администратуры Призрена. Таким образом была восстановлена исторически существовавшая епархия, при сохранении статуса церковного округа, непосредственно подчиняющегося Святейшему Престолу.
Епископом Призрена и Приштины Папа назначил апостольского администратора данного церковного округа Его Преосвященство Дода Джерджи.
(На фото — епископ Дод Джерджи)
Источник: Vatican News
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