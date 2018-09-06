Папа учредил епархию в Косово

Восстановлена исторически существовавшая епархия, подчиняющаяся непосредственно Святейшему Престолу.

5 сентября, в день литургической памяти святой Терезы Калькуттской, Папа Франциск учредил епархию Призрена и Приштины на месте апостольской администратуры Призрена. Таким образом была восстановлена исторически существовавшая епархия, при сохранении статуса церковного округа, непосредственно подчиняющегося Святейшему Престолу.

Епископом Призрена и Приштины Папа назначил апостольского администратора данного церковного округа Его Преосвященство Дода Джерджи.

(На фото — епископ Дод Джерджи)

Источник: Vatican News