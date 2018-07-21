Папа: Церковь осуждает грех, но обнимает грешника

Папа Франциск направил послание участникам XII съезда «Équipes Notre-Dame» («Группы Пресвятой Девы Марии»). Это супружеское движение родилось во Франции в 1939 году по инициативе о. Анри Каффареля и теперь действует в почти ста странах мира.

Международная встреча в этом году проходит с 16 по 21 июля в богородичном святилище Фатимы и посвящена размышлениям о блудном сыне из евангельской притчи. Послание Святейшего Отца зачитал апостольский нунций в Португальской Республике архиепископ Рино Пассигато.

Папа Франциск призывает верующих признать себя потерявшимися чадами, которые возвращаются к своему родителю, всегда готовому их принять: милосердный Отец не устаёт обнимать своих детей и возвращает им прежнее сыновнее величие.

«Позвольте вашим сердцам, затронутым столь огромной добротой, воскликнуть: ‘Это правда, Господи! Я грешник, я грешница; я чувствую себя таким и таким являюсь на самом деле. Я потерялся. Тысячью разных способов я бежал от Твоей любви, но теперь я снова здесь, чтобы возобновить мой союз с Тобой. Я нуждаюсь в Тебе, избавь меня заново, Господи! Прими меня ещё раз в Твои искупительные объятья’».

Напоминая о руках Христа, распростёртых на Голгофе, Папа Франциск говорит о бесконечной милости Бога: «Никто не исключён из любви Небесного Отца и из Его милосердия». В глазах Иисуса никто не потерян навсегда, — ни муж, ни жена, ни родители, ни дети, — «есть только люди, которых нужно найти, и Христос просит нас выйти на их поиски». Если мы хотим найти Господа, то должны искать Его там, где Он Сам хочет с нами встретиться, а вовсе не там, где хотим найти Его мы», — подчёркивает Святейший Отец.

В течение шести дней супружеские пары и священники движения принимали участие в молитвах, размышлениях и богослужениях, слушали свидетельства и ежедневные конференции архиепископа Жозе Толентину Мендонсы, португальского богослова, проповедника Папы Франциска и Римской курии. Недавно Святейший Отец назначил прелата архивариусом и библиотекарем Святой Римской Церкви.

Источник: Vatican News