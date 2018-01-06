Папа – школьным учителям: позволить детям дышать более здоровым и человечным воздухом

5 января Папа Франциск принял на частной аудиенции представителей Итальянской католической ассоциации учителей, которая объединяет преподавателей и персонал начальных школ. Святейший Отец предложил три темы для размышлений: это культура встречи, альянс между школой и семьей и экологическое воспитание.

«Учителя-христиане как из католических, так и из государственных школ, — отметил Св. Отец, — призваны поощрять в учениках открытость к другому: к другому лику, другой личности, брату или сестре, которых следует знать и уважать, вместе с их историей, достоинствами и недостатками, ценностями и ограничениями. Необходимо делать ставку на то, чтобы помочь детям вырасти открытыми и заинтересованными окружающей их действительностью, способными на заботу и мягкость, свободными от распространенного предубеждения, согласно которому заставить себя уважать можно только если ты конкурентоспособен, агрессивен, жёсток с другими, особенно с теми, кто на нас не похож, с иностранцами или с теми, кого так или иначе считают препятствием для собственного самоутверждения. К сожалению, этим «воздухом» часто дышат наши дети, и нужно сделать так, чтобы они могли дышать иным воздухом, более здоровым и более человечным».

Для этого необходим воспитательный альянс с родителями, подчеркнул Папа Франциск. Все мы знаем, что этот альянс уже давно переживает кризис. Однако «мы не можем ностальгировать по прошлому. Нужно учесть изменения, затронувшие как семью, так и школу, и обновить наше обязательство конструктивно сотрудничать ради блага детей и подростков. И поскольку эта синергия не наступает больше «естественным» образом, следует содействовать ей посредством проектов, а также с помощью экспертов в области педагогики. Но еще прежде необходимо поощрять новое соучастие между учителями и родителями. В первую очередь надо прекратить рассматривать себя как противостоящие фронты, обвиняя друг друга, но, напротив, ставить себя на место другого, понимая объективные трудности, с которыми и те, и другие сталкиваются сегодня в воспитании, и взращивая таким образом солидарность».

Третий аспект, на котором остановился Папа Франциск, — это экологическое воспитание: «Речь идет не только о некоторых понятиях, которым следует научить. Речь идет о воспитании образа жизни, основанного на заботливом отношении к нашему общему дому, то есть творению. Этот образ жизни не должен быть шизофреническим, когда, например, мы заботимся о вымирающих животных, но не обращаем внимания на проблемы пожилых; или когда защищаем амазонские леса, но пренебрегаем правом работников на справедливое вознаграждение, и так далее. Экология, которой мы учим, должна быть цельной. Прежде всего воспитание нацелено на чувство ответственности: вместо передачи лозунгов для других нужно пробуждать желание экологической этики начиная от повседневных решений и поступков. Этот стиль поведения в христианской перспективе обретает смысл и мотивацию в отношениях с Богом, Творцом и Искупителем, с Иисусом Христом, центром вселенной и центром истории, со Святым Духом – источником гармонии и созвучия в творении».

Наконец, Папа отметил, что очень важно объединяться в ассоциации и следовать их вдохновляющим принципам, прочитывая знамения времени и открывая взор к новым социальным и культурным горизонтам. «Не бойтесь различий и даже конфликтов, которые обычно случаются в объединениях мирян, — сказал Папа, — не скрывайте их, но разрешайте в евангельском духе».

Источник: Радио Ватикана