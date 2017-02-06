Папа призвал ответить на демографический кризис и логику отбора поддержкой культуры жизни

Папа Франциск призвал всех верующих ответить на логику отбора и демографический кризис поддержкой культуры жизни. Обращаясь после чтения молитвы «Ангел Господень» к толпам паломников и верных, собравшимся на площади Святого Петра, Папа отметил празднование Дня защиты жизни в Италии призывом присоединиться к итальянским епископам в деле укрепления культуры жизни, в которой «никто не должен оставаться одиноким».

Папа напомнил, что человеческая жизнь священна. Необходимо созидать открытое общество, достойное каждого человека.

«Каждая жизнь священна! Давайте развивать культуру жизни в качестве ответа на логику отбора и демографического спада. Проявим близость и вместе помолимся о детях, которым угрожает прерывание беременности, а также о людях, которые находятся на последнем этапе жизни. Каждая жизнь священна!» — сказал Папа Франциск и напомнил слова святой Матери Терезы: «Жизнь — это красота, восхищайся ею, жизнь – это жизнь, защищай ее!».

День защиты жизни отмечается в Италии ежегодно в первое воскресенье февраля по инициативе местного епископата. Тема нынешнего года: «Мужчины и женщины на защите жизни по стопам Матери Терезы».

Источник: Радио Ватикана