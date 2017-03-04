Папа — приходским настоятелям: укрепляйте свою веру и веру паствы

2 марта, в начале Великого Поста, Папа Франциск встретился с приходскими настоятелями Римской епархии. Перед этим Святейший Отец около часа исповедовал священников в древней базилике Святого Иоанна на Латеранском холме, «всех церквей города и мира матери и главе».

В своей речи Епископ Рима призвал настоятелей укреплять свою веру в Иисуса Христа, осознавая собственную слабость и грешность, прибегая к Божьему милосердию в Таинстве Исповеди: без этого нельзя исполнять возложенную на них миссию и укреплять в вере паству. Без углубления духовной жизни вера священника остаётся незрелой и замирает на полпути, подчеркнул Святейший Отец.

Вера возрастает лишь тогда, когда мы встречаемся с Господом. Человек, идущий за Христом, черпает силы также из памяти, укоренённой в вере Церкви, в вере наших отцов: христианин никогда не должен забывать о своих корнях.

Папа Франциск отметил, что на духовном пути обращения очень важна христианская надежда: благодаря ей «мы не упираемся в стену, но вглядываемся в горизонт». Христианская проницательность позволяет нам постичь, каким образом можно сделать хотя бы малый, но верный шаг в направлении Бога.

Таким образом в вере совершается прогресс, и красноречивым примером тому, по словам Папы Франциска, является личность Симона Петра. Вера апостола росла на пути от прошлого к настоящему — от его первого имени ко второму, в постоянном напряжении между ними. Вера будущего первого Папы Римского переживала высочайшие взлёты, например, когда он признал и исповедовал в Иисусе долгожданного Мессию; у веры апостола были также и горькие падения, когда, например, он трижды отрёкся от арестованного Учителя. Тем не менее, благодаря этой испытанной вере Симон Петр исполняет свою миссию: он утверждает и укрепляет веру своих братьев, нашу веру.

Святейший Отец отметил, что, возможно, самым большим искушением для Симона Петра была идея — после совершённого предательства — уже не считать себя достойным быть другом Иисуса. Тяжесть грехов очень часто отдаляет нас от Христа, «однако Господь всегда верен, Он всегда ведёт нас».

«Соблазн часто присутствовал в жизни Симона Петра, как присутствует и в нашей. Более того, без искушений не бывает и прогресса в вере. В молитве Отче наш мы не просим о том, чтобы не падать, но молим о благодати не соблазняться».

В завершение своей речи Папа Франциск подарил всем участникам встречи — приходским настоятелям Римской епархии — по экземпляру книги пожилого отца-капуцина, великого исповедника из Буэнос-Айреса о. Луиса Дри, озаглавленной «Не бойтесь прощать».

«Быть может, это поможет нам возрастать в вере в Господа, многомилостивого в прощении», — пожелал римскому духовенству Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана