Папа: называть Бога гарантом собственных преступлений — это богохульство

«Насилие, пропагандируемое и осуществляемое во имя религии, может лишь дискредитировать саму религию»: об этом заявил Папа Франциск на встрече 2 февраля в Ватикане с участниками конференции «Борьба с насилием, совершённым во имя религии».

Святейший Отец подчеркнул, что «религиозный человек знает, что одно из величайших богохульств — называть Бога гарантом собственных грехов и преступлений»; тяжелый грех — призывать Бога для «оправдания убийства, резни, порабощения, любых форм эксплуатации, угнетения и преследования людей и целых народов». Человек по-настоящему религиозный знает, что «Бог есть только доброта, любовь, сострадание» и что в Нём «не может быть места для ненависти, злобы и мести».

В злободневном тревожном контексте, по словам Святейшего Отца, «каждый религиозный лидер призван разоблачать любые попытки манипулировать именем Бога для целей, которые не имеют никакого отношения ни к Всевышнему, ни к Его славе». Поэтому необходимо безустанно заявлять, «что каждая человеческая жизнь сама по себе священна и заслуживает уважения, внимания, сострадания, солидарности, независимо от своей этнической, религиозной и культурной принадлежности, идеологической или политической ориентации».

Папа Франциск поблагодарил участников встречи за конкретное содействие диалогу и миру и подчеркнул, что усилия политических и религиозных лидеров, наставников, воспитателей и работников массовой информации должны быть направлены ​​на оказание помощи «всем, кого искушают порочные формы фальшивой религиозности», осознать, что такие идеи «не имеют ничего общего со свидетельством религии, достойной этого имени».

В конце речи Папа отметил, что «культура мира всегда основана на истине и любви», потому что Бог «освобождает нас от страха, ненависти и насилия» и желает использовать «творчество и энергию каждого человека для распространения Своего замысла мира и любви, предназначенного всем людям».

Источник: Радио Ватикана