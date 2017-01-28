Папа направил послание участникам американского «Марша в защиту жизни»

Папа Франциск выразил тёплую поддержку вашингтонскому «Маршу в защиту жизни», в котором приняли участие тысячи людей, передает Радио Ватикана.

В своём послании Святейший Отец пишет: ценность человеческой жизни настолько велика, что неотъемлемое право на жизнь ребенка в утробе матери «никак не может становиться предметом господства со стороны другого человека».

Папа выразил надежду, что эта манифестация, на которой многие американские граждане выступили на защиту своих самых беззащитных братьев и сестёр, поможет затронуть человеческую совесть и «принять эффективные меры по обеспечению надлежащей правовой защиты».

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«Когда я выпила таблетку, поняла, что наделала»

В 2012 году в возрасте 17 лет ученица выпускного класса Ребека Буэлл узнала, что беременна.

«Я была в шоке, я испытала настоящий ужас. Но смогла справиться с ситуацией с поддержкой родителей. Я окончила школу и поступила в Калифорнийский университет. Тогда на свет появился мой первый сын Элиас», — говорит Ребека.

В университете девушка забеременела во второй раз.

«Мне тогда только исполнилось 19 лет, я проучилась год в колледже, и появление второго ребёнка казалось мне просто невозможным. Поэтому я решила сделать аборт. Я верующий человек и знала, что это неправильно с точки зрения религии. Но я была так растеряна, напугана и не готова ко второму ребёнку, что посчитала это оправданием для себя и отправилась в гинекологическую клинику», — делится девушка.

После консультации с врачом она приняла одну из двух таблеток, которые прерывают беременность.

«После того как я приняла первую пилюлю, доктор отправил меня домой. Я должна была вернуться в эту клинику на следующий день, чтобы выпить вторую таблетку и завершить начатое. Но когда я села в машину, у меня внутри всё перевернулось и я поняла, что наделала. Я плакала и молилась, чтобы таблетка не подействовала. Зайдя в интернет, я пыталась найти способ спасти моего ребёнка и случайно наткнулась на сайт клиники, где врачи делают всё возможное для тех, кто сделал первый шаг на пути к аборту, но передумал», — вспоминает Ребека.

Она позвонила на номер горячей линии и рассказала медсестре, что приняла таблетку. Сотрудница клиники рекомендовала девушке немедленно приехать к ним в больницу и попытаться спасти ребёнка.

«Мы пытались спасти моего ребёнка, но врач не был уверен, что получится», — рассказывает девушка.

Несмотря на сомнения и опасения докторов, 20 октября 2013 года на свет появился второй сын Ребеки.

«Сейчас я не представляю, как жила бы без своих сыновей, и я так рада, что приняла два самых важных и правильных решения в жизни», — сказала она.

По материалам Благовест-инфо и Радио Ватикана