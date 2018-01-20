Папа – молодому поколению амазонских народов: не маскируйте свою самобытность

После встречи с амазонскими народами и с жителями Пуэрто-Мальдонадо Папа Франциск встретился с 35 детьми-сиротами и жертвами насилия в Доме Маленького принца.

«Вы – самое драгоценное сокровище», — сказал Папа, обращаясь к детям, которые встретили Святейшего Отца пением и танцами, изображавшими миссионеров-доминиканцев. Обитатели Дома Маленького принца подарили Папе четки Розария, сделанные из семян.

«Простите нас, взрослых», — сказал Папа, — за то, что взрослые часто не придают значения детям. «Я знаю, что некоторые из вас грустят по ночам. Знаю, что вы тоскуете по отцу или маме, которых нет, знаю, что ваши раны очень болезненны», — сказал Папа Франциск, отметив, что в этом доме дети открывают Бога, протягивающего им руку. Молодые люди, вышедшие из Дома Маленького принца, смогли построить свое будущее. Обращаясь в особенности к детям из коренных народов, Святейший Отец попросил их не падать духом перед «головокружительным прогрессом», не отказываться от наследия бабушек и дедушек и от их мечтаний: «Мы нуждаемся в вас, истинных молодых представителях амазонских народов, которые гордятся этим и предлагают человечеству альтернативу примером подлинной жизни». Мир нуждается в их подлинном лике, «не замаскированном под граждан другого народа», добавил Папа. Молодежь из коренного населения может научить всех нас «образу жизни, основанному на заботе, а не на уничтожении всего, что противостоит нашей алчности».

В конце встречи Папа поблагодарил сестер и братьев, занимающихся Домом маленького принца, и особенно его основателя отца Савьера Арбе де Морсье, немало пострадавшего ради этой миссии. Свою речь Святейший Отец закончил обращением к детям: «Вы – маленькие звезды, которые освещают ночь».

Источник: Радио Ватикана