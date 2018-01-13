Папа: христианская молитва — рождается от веры и требует мужества

Утром 12 января Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы Божественную литургию и в своей проповеди размышлял над основными чертами христианской молитвы.

Евангелие от Марка в эти дни говорит об исцелениях, которые совершает Иисус, видя настойчивость и твёрдую веру прокажённого и паралитика. Господь желает выздоровления больных, и, по словам Евангелия, «всё возможно для тех, кто верит», подчеркнул Епископ Рима:

«Каждый раз, когда мы приближаемся к Господу, чтобы о чём-то попросить, мы должны начинать с веры и делать это с верой: ‘Я верю, что Ты можешь меня исцелить, я верую, что Ты сможешь это сделать’. Нужно иметь смелость возвысить голос, подобно вчерашнему прокажённому или сегодняшнему паралитику. Необходима молитва с верой».

Папа Франциск отметил, что Евангелие побуждает нас задаться вопросом о способе нашей молитвы. Нельзя молиться как попугаи, не веря в то, о чём мы просим; перед лицом трудностей мы должны молить Господа об укреплении нашей слабой веры. В Евангелии есть немало эпизодов, в которых нуждающиеся должны были преодолеть множество испытаний, чтобы приблизиться к Господу: они это сделали, и их настойчивость, по словам Папы, должна послужить примером для каждого из нас. Например, паралитика из сегодняшнего Евангелия должны были спустить в дом к Иисусу через разобранную крышу: Господа окружала плотная толпа, и не было иного способа приступить к Нему. Нужно горячо желать найти решение и выйти за рамки трудностей, подчеркнул Папа Франциск:

«Нередко требуется терпение и умение ждать, не сдаваться, но всегда идти вперёд. Когда мы с верой приближаемся к Господу и просим Его о нужной благодати, но через три дня этот дар не приходит, мы опускаем руки и забываем, о чём просили».

Мать Блаженного Августина святая Моника со слезами молилась об обращении сына и после многих лет сумела обрести этот великий дар, подчеркнул Папа Франциск. По примеру многих святых мы должны иметь смелость и хорошее упрямство в молитве, даже если не сразу получаем то, о чём просим: нельзя опускать рук, и «если в молитве нет смелости, то её нельзя назвать христианской», — подчеркнул Папа Франциск:

«Христианская молитва рождается от веры в Иисуса и благодаря вере всегда выходит за пределы трудностей».

Святейший Отец отметил, что в духовной жизни нам может помочь история библейского патриарха Авраама: этому бездетному столетнему старцу Господь обещал многочисленное потомство. Патриарх поверил Богу и был оправдан, — как подчёркивает апостол Павел. Авраам поверил и отправился в путь: верующие должны глубоко верить и делать всё, чтобы обрести необходимые дары. Господь заверяет: «Просите, и дано вам будет». «Христиане должны быть смелыми в молитве, потому что смелость — это важнейшая черта христианской молитвы. Если в молитве нет смелости, то её нельзя назвать христианской», — подчеркнул ещё раз в завершение проповеди Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана