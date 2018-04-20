Папа Франциск совершает пастырский визит на юг Италии

Утром 20 апреля Папа Франциск прибыл на юг Италии, в город Алессано в регионе Апулия. Пастырский визит понтифика проходит на родине знаменитого на Апеннинском полуострове «пастыря по сердцу Бога», епископа Тонино Белло, и приурочен к 25-ой годовщине окончания земного пути этого Слуги Божьего. Первым этапом поездки Святейшего Отца стала молитва у его гробницы. Глядя на простую плиту над могилой выдающегося пастыря, Папа заметил: «Видите, даже его гробница не возносится подобно монументу, а глубоко укоренена в земле». Затем, на площади рядом с кладбищем, Епископ Рима обратился к десяткам тысяч верующих и паломников. Здесь, на этой земле, дон Тонино завещал нам неизмеримое наследие, чтобы помочь «понять бедных и служить им». Понимание бедных было для него настоящим достоянием, ибо неимущие — это подлинное богатство Церкви, подчеркнул Папа: «Церковь, которая заботится о бедных, всегда настроена на канал Бога, на волну Евангелия и чувствует, что должна возвращаться к сути: именно так она сможет постоянно проповедовать Господа — единственное подлинное благо».

Дон Тонино был очень близок к бедным, и он, по словам Папы Франциска, никогда не сидел сложа руки, он активно действовал и выступал в защиту достоинства рабочих. Святейший Отец высоко оценил миротворческое видение итальянского священнослужителя: если войны порождают нищету, то бедность также порождает войны; поэтому мир строится в повседневности, начиная с домов и улиц, на которых рождается общение между людьми.

Обращаясь к верующим, Папа Франциск отметил, что двери юга Италии распахнуты многим южным регионам планеты: «Вы — открытое окно, из которого можно увидеть всю бедность, нависшую над историей, но прежде всего вы являетесь окном надежды, дабы Средиземноморье, исторический бассейн цивилизации, не превратилось в ковчег войны, а было гостеприимным ковчегом мира».

Возвращаясь к личности Слуги Божьего епископа Тонино Белло, Папа отметил, что этот смиренный священнослужитель хотел стать самым малым, чтобы быть ближе к самым последним: именно к этому стремится Церковь — не мирская, — но Церковь, выходящая ко всему миру. Дон Тонино был «верующим, который твёрдо стоял на земле и устремлял взор к небесам»; он никогда не отделял молитвы от действий, и его жизнь является «даром и пророчеством для наших времён», — подчеркнул Папа Франциск.

Позднее в этот же день Папа Франциск отслужит Мессу под открытым небом в порту города Мольфетты — места, где находится епископская кафедра, которую занимал достопочтенный Тонино Белло.

По материалам Радио Ватикана