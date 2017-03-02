Папа поддержал «экологическую» кампанию бразильской Церкви

Папа направил традиционное послание участникам великопостной Кампании Братства, организованной Церковью в Бразилии. В этом году начинание проходит на тему экологических систем и защиты жизни.

Творец – подчеркивает Папа – был очень щедр с Бразилией, наделив ее разнообразием экосистем необычайной красоты. К сожалению, сегодня в природе заметны признаки упадка. Церковь в Бразилии, отмечает Папа, всегда поднимала свой пророческий голос в защиту окружающей среды и в защиту бедных. Она старается привлечь внимание к экологическому кризису, указывая на его причины и способы преодоления.

Среди многочисленных акций Католической Церкви Папа упоминает в особенности Кампанию Братства 1979 года, когда верующие впервые выразили обеспокоенность экологическими проблемами и отношением человека к дарам природы. Защита Божьих даров как в те времена, так и сегодня способствуют братскому отношению к жизни и к культуре народов в свете Евангелия, подчеркивает Святейший Отец.

Папа вновь обращает внимание католиков на последствия современной модели развития и культуры отбросов для окружающей среды и для жизни людей. Кампания Братства приглашает созерцать, восхищаться, благодарить и защищать природное разнообразие различных экосистем Бразилии, истинного Божьего дара, посредством развития уважительных отношений между народами, живущими в этих контекстах. «Деградация окружающей среды всегда сопровождается социальной несправедливостью», — подчеркивает Папа Франциск и указывает на коренные народы как на пример уважительного, плодотворного и милосердного сосуществования с природой. Все мы призваны учиться у этих народов бережному отношению к природе, чтобы найти устойчивую модель развития, альтернативную безудержному стремлению к прибыли, которое истребляет природные ресурсы и попирает само достоинство народов. Кампания Братства проходит в период Великого Поста и побуждает более осознанно приобщиться к пасхальной духовности, пишет в заключение Святейший Отец.

Источник: Радио Ватикана