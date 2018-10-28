Отцы Синода обратились с Посланием к молодежи всего мира

Отцы Синода обратились с Посланием к молодежи всего мира, которое было зачитано в ходе торжественной Мессы на окончание XV Генеральной ассамблеи Синода епископов в воскресенье, 28 октября 2018 г. На богослужении, прошедшем в Ватикане, предстоятельствовал Папа Франциск.

Обращаясь к молодежи «со словами надежды, доверия и утешения», синодальные Отцы констатировали, что собрались вместе, чтобы вслушиваться в голос «вечно молодого Христа» и распознавать в нем многочисленные возгласы, восклицания радости, плач и молчание современной молодежи. «Мы знаем о ваших духовных исканиях, ваших радостях и надеждах, боли и терзающих вас тревогах. Мы хотим, чтобы вы сейчас услышали и наши слова: мы желаем стать сопричастными вашей радости, чтобы ваши ожидания преобразовались в идеалы», — сказано в Послании.

Участники Синода выразили свою уверенность в том, что молодежь подлинно желает воплотить свои мечты в реальность собственной жизни и реальность истории человечества и готова активно работать для этого. «Так пусть же не угнетают вас ваши недостатки, а слабости и грехи не становятся препятствием для вашего упования. Церковь — это ваша Мать, и она не оставит вас. Она готова сопровождать вас на новых путях, на высокогорных тропах, где действие Духа ощущается сильнее, разгоняя туман посредственности, поверхностности, разочарования», — пишут Отцы Синода.

Епископы призвали молодежь оказывать помощь окружающему их миру, столь безоглядно сосредоточенному на материальных вещах, сиюминутных достижениях, удовольствиях; миру, растаптывающему слабых — помочь этому миру «подняться и обратить свой взгляд к любви, красоте, истине и справедливости». «На протяжении месяца мы шли вместе с некоторыми из вас и многими другими, соединившимися с нами в молитве и солидарности. Сегодня мы желаем продолжить этот путь во всех концах земли, куда бы Господь Иисус не соблаговолил послатьнас как учеников-миссионеров. Церковь и мир настоятельно нуждаются в вашем энтузиазме. Так станьте же спутниками самых слабых, бедных, израненных жизнью. Вы — это день сегодняшний, так станьте же светлым будущим», — призвали молодежь Отцы Синода.

По материалам Vatican News