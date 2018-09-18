Ординарий католической епархии в США не нашел естественных причин мироточению статуи Богородицы

Как мы уже сообщали, 20 мая текущего года, в торжество Пятидесятницы, верующие заметили выступающие слезы на статуе Богородицы в приходе Девы Марии Гваделупской в городе Хоббсе в штате Нью-Мексико (США).

В дальнейшем это явление повторилось еще дважды: на следующий день после Пятидесятницы, в праздник Пресвятой Девы Марии Матери Церкви (21 мая) и 9 июня, в день памяти Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии. После того, как слезы утирали, они начинали течь снова, будучи похожи скорее на пахнущее розами масло, чем на воду. Химический анализ выделений показал, что это – ароматизированное оливковое масло, схожее по консистенции с миром, которое правящие епископы ежегодно освящают на Страстной неделе.

В августе ординарий диоцеза Лас-Крусес, к которому относится приход в Хоббсе, епископ Оскар Канту подвел итог первой фазы расследования на епархиальном уровне. «Мы не обнаружили естественных причин для выделения статуей жидкости», — сказал он и добавил: «Если же причина сверхъестественна, то нужно разобраться, от Бога это или от дьявола. Напомню, что Церковь верит в существование падших ангелов, которые порой пытаются нас обмануть».

Таким образом, процесс распознавания должен быть продолжен, и он будет отталкиваться от духовных плодов, коими сопровождается явление мироточивой фигуры. Эти плоды Святого Духа перечислены святым апостолом Павлом в его Послании к Галатам (Гал 5,22-23): любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии таких плодов, требуется более длительное время.

По материалам Catholic Herald