Образ христианского единства сегодня

Каков сегодня образ христианского единства? Что в опыте сегодняшних христиан разных конфессий приближает к единству? Эти вопросы стали ключевыми на круглом столе, который состоялся 18 августа в рамках ежегодного православного фестиваля «Преображенские встречи». Инициатором и организатором встречи на тему «На пути к единству христиан» стало Преображенское содружество православных братств и Свято-Филаретовский православно-христианский институт (СФИ), которые пригласили на круглый стол участников из разных городов России, а также из Италии, Испании, Швейцарии, Франции.

«Всё больше христиан осознает утрату единства Церкви как беду и грех, которые должны быть преодолены. Однако попытки двигаться в этом направлении пока малоплодотворны. Исторически унаследованные нами разногласия – богословские, канонические и другие – образуют такой конгломерат проблем, что сложно представить себе ту церковную инстанцию, которая могла бы их разрешить. С другой стороны, всё больше становится ясно, что разделение церквей – не просто сложная проблема, но и определенный дух, по своей природе враждебный Церкви. Следовательно, и христианское единство – это то, что должно прежде всего родиться в наших сердцах по дару Святого Духа», – такими словами предварила обсуждение ведущая встречи, завкафедрой Священного писания СФИ Лариса Мусина.

«Христиане могут найти общий язык и объединиться вокруг ран Распятого Христа», – сказал о. Штефан Липке, директор Института св. Фомы (Москва). По его словам, раны разделения, взаимных обид – это не только трагедия, но и некий ресурс, который может стать таковым, если христиане разных конфессий будут этим делиться друг с другом, не обесценивая опыт другого. «Единство раненых грешников, которые вместе собираются вокруг Христа», – такой образ возник у о. Штефана. В качестве примера он привел экуменическую общину «Ковчег» в Томске, которая соединила инвалидов, их семьи и друзей. Если бы группы Анонимных алкоголиков (АА), Анонимных наркоманов (АН), которые сегодня работают на основе программы «12 шагов», объединялись вокруг Евангелия, это тоже был бы реальный опыт единения «раненых грешников», полагает католический священник.

Пьеранжело Торричелли представляет Ассоциацию трудящихся христиан Италии (ACLI). Он рассказал о том, как изменившая в целом европейская ситуация (мультикультурализм, большой приток мигрантов в последние годы) побуждает католиков помогать тем, кто «стучит в двери наших приходов», предоставляя другим христианским общинам помещения для богослужений, устраивая общие благотворительные проекты, совместное проведение мероприятий. «Экуменизм … становится методом решения общих проблем. В итоге наша вера зреет и обогащается благодаря этому экуменическому путешествию», – процитировал П. Торричелли проект нового Синодального документа Миланской епархии, посвященного проблемам миграции. У экуменической группы Канту, которую также представляет гость из Италии, есть свой план действий в этом направлении: максимально поощрять «экуменизм снизу» через просвещение, уважение и взаимопомощь среди представителей разных конфесий; «актуализировать общую молитву, начиная от Слова Божьего, не исключая обсуждения различных позиций»; облегчить доступ к местам поклонения для верующих различных конфессий. В качестве примера он привел епархию Комо, которая предоставила свои храмы для богослужений Русской и Румынской Православных церквей.

Пастор Реформатской церкви Мартин Хёггер (Швейцария) напомнил, что в 2033 г. христиане всего мира будут отмечать 2000-летие смерти и Воскресения Христа. Он пригласил все церкви в «паломничество справедливости и мира», приуроченное к этой дате. Это яркий образ единства, считает пастор: «Этот праздник нужно праздновать вместе. У нас есть 15 лет, чтобы прийти к согласию, чтобы начать это путешествие рядом друг с другом и с Тем, Кто нас меняет».

Речь не идет о грандиозном мировом торжестве в 2033 г., добавил Оливье Флёри, директор Ассоциации JCFriends, и «единство ради единства» не является самоцелью. «Наша мечта: идя вместе по этому пути, православные, католики, протестанты могли бы вместе свидетельствовать миру, что Христос пришел и дал миру надежду. Будем помнить, что в вечности мы все братья и сестры, будем открывать для себя другого, ценить его инаковость и свою собственную идентичность. Не будем собираться ради себя, но ради тех людей, которым так необходима надежда», – сказал пастор.

«Гаванская декларация» – прекрасный документ, но, к сожалению, уже «подзабытый», посетовал Алессандро Салаконе, представитель Общины св. Эгидия в Москве. А между тем, сама жизнь требует объединения усилий всех христиан, а не только церковных дипломатов, для решения безотлагательных проблем. Так, XXI век снова стал временем мученичества: кровь христиан, которых убивают на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других регионах, не спрашивая их конфессию, должна сблизить христиан. Этот «экуменизм крови», как говорит Папа Франциск, побудил Общину св. Эгидия посвятить современным мученикам базилику св. Варфоломея в Риме, в которой поминают не только католиков, но и жертв геноцида армян, евангельских пасторов и др., погибших за веру в XX- XXI вв.

Еще один образ единства христиан сегодня – это общее поле милосердия: помощь нужна мигрантам, старикам, детям, бездомным. Есть уже множество положительных примеров, когда эта помощь не только спасает нуждающихся, но и «оживляет приходы», и дает реальный опыт взаимодействия христиан разных конфессий, продолжил А. Салаконе. «Нужно вернуться к простой мысли – искать то, что нас объединяет, а не то, что разделяет. Это кажется банальным, но сегодня совсем не банально, потому что от реальных действия каждого христианина зависит будущее человечества», – сказал он.

Зримый образ единства христиан (в буквальном понимании слова «образ» — «икона») продемонстрировал профессор из Мадрида Сантьяго Мата, автор книги о новомучениках ХХ в.. Он рассказал о создании иконы для одной из мадридских церквей, на которой изображен Собор католических новомучеников ХХ в., а среди них – св. патриарх Московский и всея Руси Тихон.

Секция, посвященная христианскому единству, продолжила свою работу в рамках форума «Преображенские встречи» и на следующий день, 19 августа. В этот день была предложена следующая тема для дискуссии – «Трудиться вместе: христианское отношение к труду»: участники вспоминали исторические традиции труда в христианских сообществах, знакомились с современным успешным опытом Ассоциации христиан-трудящихся Италии (ACLI), а также размышляли над задачами, которые стоят в связи с этим перед церковными людьми в России.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо