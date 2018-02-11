Обнародован список погибших при крушении Ан-148

В воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово.

Лайнер «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул на территории Раменского района Московской области между населенными пунктами Заворово и Степановское.

Транспортная прокуратура РФ уже заявила о что все находившиеся на борту Ан-148 — 65 пассажиров и шесть членов экипажа — погибли. На месте трагедии работаю спасатели, следователи и криминалисты.

По словам министра транспорта Максима Соколова, обнаруженные тела находятся в таком состоянии, что придется проводить генетическую экспертизу для их опознания.

МЧС разместило на своем сайте список находившихся на борту Ан-148 рейса 6W703, который разбился в Подмосковье.



Список экипажа:

Губанов Валерий Иванович

Гамбарьян Сергей Арсенович

Славинская Анастасия Владимировна

Коваль Виктория Олеговна

Гаврилов Сергей Владимирович

Кузьмин Олег Владимирович



Список пассажиров:

Акназаров Тамерлан

Александров Илья

Алексеенкот Крискентия

​Анохин Виктор

Анохина Зоя

Бойкова Екатерина

Булатова Лилия

Ведиборенко Илья

Ведякина Мария

Гауссб Альфия

Гахраманов Намиг

Грачев Алексей

Громов Игорь

Давыдова Елена

Дмитриенко Юлия

Долбин Виктор

Драгина Маргарита

Дришова Ирина

Иванов Вячеслав

Ильинов Евгений

Калашник Марина

Кармалеев Борис

Карпушкин Анатолий

Карпушкина Татьяна

Киселева Екатерина

Клаев Юрий

Колодезный Анатолий

Коротков Евгений

Ковчуга Людмила

Козупицкая Антонина

Красова Надежда (ребенок)

Красова Оксана

Леванов Евгений (ребенок)

Леванов Евгений

Леонова Ольга

Мачнева Светлана

Мещерякова Наталья

Момзикова Кристина

Назаров Максим

Насырова Екатерина

Никитенкова Галина

Никитченко Алексей

Николаенко Любовь

Нормантович Александр

Нормантович Владимир

Панченко Сергей

Полетаев Илья (ребенок)

Пурепов Олег

Радчук Инна

Ремарчук Владимир

Севоян Варсик

Сергошко Александр

Синицина Татьяна

Сон Ульяна

Ставский Илья

Толкачев Вячеслав

Толкачев Иван

Толкачева Любовь

Толмасова Дарья

Тулькубаев Фиргат

Уразаева Марина

Усачев Владимир

Хохлова Ольга

Цигичко Ольга

Ямаев Юрий

МЧС открыло горячую линию для родственников и близких:

Оперативный штаб спасателей находится в аэропорту Домодедово.

Орская епархия РПЦ совершает панихиды по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье.

ПУСТЬ ХРИСТОС ВОСКРЕСШИЙ ПРИМЕТ ВСЕХ ПОГИБШИХ В ЦАРСТВИЕ СВОЕ!