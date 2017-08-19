Нунций: визит кардинала Паролина будет содействовать сближению между католиками и православными

Апостольский нунций в Российской Федерации монс. Челестино Мильоре надеется, что визит госсекретаря Ватикана «облегчит диалог и понимание между Католической Церковью и Православной Церковью и внесет вклад в решение многочисленных напряженных ситуаций в мире». Об этом апостольский нунций заявил в интервью Радио Ватикана накануне визита кард. Паролина в Россию, который начнется 21 августа. Монс. Мильоре сослался на встречу Папы Франциска с Патриархом Кириллом в Гаване и на значительные шаги, сделанные двумя Церквами на совместном пути, а также остановился на непростой международной обстановке, в которой Россия вновь играет ключевую роль. «Кардинал-госсекретарь посетит Москву как выразитель того участия, с каким Папа Франциск относится к различным кризисным ситуациям в мире. Святейший Престол, — пояснил монс. Мильоре, — с обеспокоенностью и вниманием следит за всеми этими ситуациями и желает внести собственный вклад в их специфическое решение, взывая также к доброй воле, к возможностям и к пониманию различных деятелей на международной арене».

Святейший Престол, — продолжил нунций, — держит двери открытыми для встречи, диалога и обсуждений со всеми странами, культурами и религиями и в то же время призывает отложить в сторону идеологические диафрагмы, искажающие действительность».

Что касается экуменического диалога между католиками и православными в России, отметил архиепископ Мильоре, то именно поиск решений для кризисных ситуаций в мире является одной из основных сфер сотрудничества, в частности, привлечение международного общественного внимания на к вопросу преследований христиан на Ближнем Востоке.

Говоря о предстоящем приезде в Москву кардинала Паролина, апостольский нунций подчеркнул: «Надеюсь, что этот визит будет содействовать росту взаимного познания и уважения между двумя христианскими общинами. Это то, что я могу сказать по своему опыту: на культурном, религиозном, социальном и гуманитарном уровнях могут и должны проводиться совместные начинания, помогающие сближению. Но наиболее значимым делом в этом смысле мне кажется взращивание в людях идеи, что у нас нет оснований опасаться друг друга. Разумеется, прошлое лежит тяжелым грузом, но есть и безотлагательность настоящего момента и будущего, которое зовет нас идти вперед и оставить за плечами упреки прошлого».

Источник: Радио Ватикана