Нунций в Дамаске: праздник Успения Пресвятой Богородицы — большая надежда для Сирии

Несмотря на большие трудности, сирийские христианские общины собрались в церквах на праздник Успения Пресвятой Девы Марии. Седьмой год подряд богородичные торжества отмечаются в атмосфере войны, но всё же местные христиане живут надеждой. Хрупкое фрагментарное примирение во многих областях страны позволило принять участие в богослужениях тысячам верующих различных христианских конфессий.

О том, как сирийские христиане празднуют сегодняшнее торжество, нам рассказал апостольский нунций в Дамаске кардинал Марио Дзенари:

Все восточные Православные и Католические Церкви в Сирии, включая католиков латинского обряда, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы в один и тот же день; мы верим в одни и те же истины веры, отметил кардинал. Люди собираются в храмах, возносят славословия и молитвы к Матери Иисуса, постятся перед этим большим праздником. Сирия всегда отличалась приемлемой религиозной свободой, верующие разных конфессий уважали друг друга, а Пресвятая Богородица почиталась также мусульманами: Матерь Иисуса упоминается в Коране, а Самого Христа они считают великим пророком. Также и мусульмане разделяют атмосферу этого христианского праздника. Этот седьмой год войны отмечен одной особенностью, подчеркнул апостольский нунций. В целом по стране уровень насилия снизился, хотя в некоторых зонах люди до сих пор жестоко страдают: прежде всего это относится к области Ракка. Очень многим людям пришлось оттуда бежать, согласно некоторым данным, речь идёт о двухстах тысячах беженцев. Однако есть надежда, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Кардинал Марио Дзенари отметил, что после семи лет войны и насилия многие сирийские приходы празднуют торжество Успения Пресвятой Девы Марии с большей надеждой. Иерарх рассказал о трёх католических приходах в районе Идлиба: здесь проживают около семисот христиан и, несмотря на многие ограничения, они могут ежедневно молиться и принимать участие в Божественной Литургии. Праздник Успения для них — это повод для великой радости. Здесь почитание Пресвятой Богородицы имеет глубокие и сильные корни, подчеркнул кардинал; очень многие церкви и монастыри посвящены Матери Христа, в каждой из них возносятся горячие молитвы о прекращении войны, о примирении и мире в Сирии.

Апостольский нунций в Дамаске отметил, что поместная Католическая Церковь находится на первой линии гуманитарной помощи и диалога:

«Мы благодарим наши католические христианские общины со всего мира, которые постоянно присылают помощь. Местные церкви стараются как можно лучше организовать распределение этой поддержки каждому нуждающемуся христианину и нехристианину. В частности, — отметил кардинал Дзенари, — я имею в виду восточные районы Алеппо, которые почти полностью были разрушены: там, с января этого года, были открыты центры сирийского отделения фонда ‘Каритас’, которые заботятся о местных жителях и занимаются распределением гуманитарной помощи. Нужно сказать, что это полностью мусульманская зона: некоторые из них были удивлены и спрашивали: ‘Как это вы, христиане, здесь помогаете нам?’. Таковы знаки нашего присутствия в Сирии: мы открыты для всех», — подчеркнул кардинал Марио Дзенари.

Источник: Радио Ватикана