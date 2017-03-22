«Ночь свидетелей»: Франция молится о гонимых христианах

В девятый раз во Франции состоится молитвенное бдение о гонимых христианах. Инициатива под названием «Ночь свидетельств» организована международным благотворительным фондом «Помощь Церкви в беде» и будет проходить с 23 по 27 марта в Реймсе, Париже, Сент-Анн-д’Оре, Перпиньяне, а также в Монако. В парижском кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии 24 марта молитвенное бдение откроется Евхаристическим богослужением под предстоятельством вспомогательного епископа Жерома Бо.

Во время ночных бдений в католических храмах поделятся своими свидетельствами люди, которые хорошо знают бремя антихристианских гонений: сирийский монах из общины Мар Мусы аль-Хабеши о. Жак Мурад пять месяцев провёл в плену у боевиков самопровозглашённого Исламского государства; отец-миссионер Филипп Бло, член Парижского общества заграничных миссий, участвовал в спасении северокорейских беженцев; с. Мари-Катрин Кингбо основала в Республике Нигер монашескую конгрегацию Служительниц Христа.

По словам организаторов, цель акции — «привлечь внимание общественности к суровым реалиям антихристианских гонений и не позволить, чтобы эти истории рассеялись в привычном равнодушии». Во время бдений французские верующие будут нести в молитвенных процессиях портреты священников и монашествующих, убитых за последний год в Мексике, в Демократической Республике Конго и в других странах. По словам организаторов, сила этой акции в том, чтобы дать слово свидетелям, которые живут тем, что провозглашают, часто рискуя своей жизнью. Это слово действенно и касается сердец».

Со своей стороны, глава итальянского отделения фонда «Помощь Церкви в беде» Алессандро Монтедуро заявил, что верующие призваны помнить о мучениках веры — священниках, монашествующих и мирянах, которые отдают жизнь в беспокойных регионах мира, таких как Северная Корея или Республика Нигер. Террористическая группировка «Боко Харам» постоянно расширяет свои границы, навязывая на захваченных территориях строгие предписания шариата. За шесть лет военного конфликта в Сирии, отметил Алессандро Монтедуро, количество проживающих там христиан уменьшилось с полутора миллионов до 500 тысяч: две трети сирийских христиан покинули свои родные земли. До войны христианская община в Алеппо насчитывала 160.000 верующих, теперь же их 35.000; в городе Хомсе из 40.000 остались 2.000.

Именно поэтому необходимо содействовать большей осведомлённости общества: мученичество современных христиан, гонения и насильственная миграция до сих пор остаются в тени, отметил глава итальянского отделения фонда «Помощь Церкви в беде». В Европе внимание привлекают лишь некоторые сюжеты новостей, но затем всё возвращается к обычному безразличию. Именно поэтому, подчеркнул Алессандро Монтедуро, фонд организует в разных странах такие крупные мероприятия, как нынешнее молитвенное бдение «Ночь свидетельств» во Франции.

Источник: Радио Ватикана

(На фото вверху — сирийские христиане)