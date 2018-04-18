На общей аудиенции Папа Франциск призвал научить детей должным образом осенять себя крестным знамением

На общей аудиенции Папа Франциск призвал научить детей должным образом осенять себя крестным знамением

Апрель 18, 2018

На традиционной общей аудиенции по средам 18 апреля с.г. , продолжая цикл своих катехез о Св. Крещении, рассуждал о значении христианского имени, коим нарекаются в ходе совершения этого Таинства, и крестном знамении, коим осеняют новокрещеного в знак его христианской идентичности.

Святейший Отец прежде всего отметил, что Крещение инициирует «духовную динамику», проникающую все стороны жизни того, кто его принимает. Тем самым полагается начало процессу, открывающему возможность жизни в близком общении со Христом в Церкви. Мысленно возвращаясь к этому первоисточнику нашей христианской жизни, мы глубже сознаём всё величие дара, обретенного нами в день нашего Крещения, а также возобновляем в себе решимость соответствовать его требованиям в том положении, в каком мы находимся сегодня.

Далее понтифик напомнил, что уже в самом начале обряда Крещения произносится вслух имя кандидата, приступающего к этому Таинству. Имя определяет собой идентичность человеческой личности. «Бог к каждому из нас обращается по имени, потому что любит лично каждого из нас, со всей нашей конкретной историей, — сказал Папа. – Крещение воспламеняет личное призвание к христианской жизни, и оно будет развиваться на протяжении всего нашего земного пути. Оно, со своей стороны, подразумевает личный, а не формальный, типа «скопировать и вставить», ответ. И в самом деле, вся наша христианская жизнь складывается из серии призывов и откликов на них: Бог продолжает произносить наше имя на протяжении многих лет, стремясь на тысячу ладов передать Свой обращенный к нам призыв: уподобиться Его Сыну Иисусу. И потому имя имеет великую значимость! Родители обсуждают, какое имя получит их ребенок еще до его рождения, и эти обсуждения являются неотъемлемой частью ожидания появления на свет ребенка – того, кто в своем личном имени обретет свою исключительную идентичность, которая будет касаться также и христианской жизни, жизни в общении с Богом».

Продолжая свое наставление, Папа подчеркнул, что дар веры всегда приходит свыше. Его невозможно купить, о нем можно только просить. Однако пробудить искреннюю веру, разжечь желание откликнуться на призыв Евангелия помогают семейное воспитание, уроки катехизиса, а также слушание Слова Божия, включая и то, которое звучит непосредственно в ходе обряда Крещения.

«И если взрослые катехумены сами выказывают свое желание приступить к Крещению, — продолжил Папа, — то от имени детей это делают их физические и крестные родители. Диалог, являющийся частью чина Крещения, дает им возможность заявить о своем желании крестить младенца, в то время как Церковь заявляет о своем желании принять его. Внешним знаком этого является , коим совершитель Таинства и родители осеняют дитя. – это печать Христова, отмечающая человека, который будет Ему безраздельно принадлежать, и указывающая на благодать Искупления, кою Христос приобрел для нас на Кресте». Крест – это отличительная черта христиан: наши разговоры, мысли, взгляды, дела – всё это остается под сенью Креста или, иными словами, бесконечной любви Иисуса Христа.

«Мы становимся христианами в той мере, — сказал в заключение понтифик, — в какой мы запечатлены крестом, этим “пасхальным знамением”, которым мы выражаем, в том числе и внешним образом, свое христианское отношение к жизни. Поэтому, осеняя себя крестным знамением в надлежащих ситуациях, как то перед едой, перед лицом опасности или угрожающего нам зла, вечером перед сном, мы показываем самим себе и другим людям, кому мы принадлежим и кем мы хотим быть. По той же причине очень важно научить детей как следует осенять себя крестным знамением. Мы можем делать это дома так, как делаем входя в храм, макая кончики пальцев в блюдце со святой водой – и в некоторых благочестивых семьях так и делают. Тем самым при всяком нашем вхождении и выхождении, осеняя себя крестным знамением со святой водой, мы напоминаем самим себе, что были крещены».

Radio Vaticana

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