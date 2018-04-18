На общей аудиенции Папа Франциск призвал научить детей должным образом осенять себя крестным знамением

На традиционной общей аудиенции по средам 18 апреля с.г. Папа Франциск, продолжая цикл своих катехез о Св. Крещении, рассуждал о значении христианского имени, коим нарекаются в ходе совершения этого Таинства, и крестном знамении, коим осеняют новокрещеного в знак его христианской идентичности.

Святейший Отец прежде всего отметил, что Крещение инициирует «духовную динамику», проникающую все стороны жизни того, кто его принимает. Тем самым полагается начало процессу, открывающему возможность жизни в близком общении со Христом в Церкви. Мысленно возвращаясь к этому первоисточнику нашей христианской жизни, мы глубже сознаём всё величие дара, обретенного нами в день нашего Крещения, а также возобновляем в себе решимость соответствовать его требованиям в том положении, в каком мы находимся сегодня.

Далее понтифик напомнил, что уже в самом начале обряда Крещения произносится вслух имя кандидата, приступающего к этому Таинству. Имя определяет собой идентичность человеческой личности. «Бог к каждому из нас обращается по имени, потому что любит лично каждого из нас, со всей нашей конкретной историей, — сказал Папа. – Крещение воспламеняет личное призвание к христианской жизни, и оно будет развиваться на протяжении всего нашего земного пути. Оно, со своей стороны, подразумевает личный, а не формальный, типа «скопировать и вставить», ответ. И в самом деле, вся наша христианская жизнь складывается из серии призывов и откликов на них: Бог продолжает произносить наше имя на протяжении многих лет, стремясь на тысячу ладов передать Свой обращенный к нам призыв: уподобиться Его Сыну Иисусу. И потому имя имеет великую значимость! Родители обсуждают, какое имя получит их ребенок еще до его рождения, и эти обсуждения являются неотъемлемой частью ожидания появления на свет ребенка – того, кто в своем личном имени обретет свою исключительную идентичность, которая будет касаться также и христианской жизни, жизни в общении с Богом».

Продолжая свое наставление, Папа подчеркнул, что дар веры всегда приходит свыше. Его невозможно купить, о нем можно только просить. Однако пробудить искреннюю веру, разжечь желание откликнуться на призыв Евангелия помогают семейное воспитание, уроки катехизиса, а также слушание Слова Божия, включая и то, которое звучит непосредственно в ходе обряда Крещения.

«И если взрослые катехумены сами выказывают свое желание приступить к Крещению, — продолжил Папа, — то от имени детей это делают их физические и крестные родители. Диалог, являющийся частью чина Крещения, дает им возможность заявить о своем желании крестить младенца, в то время как Церковь заявляет о своем желании принять его. Внешним знаком этого является крестное знамение, коим совершитель Таинства и родители осеняют дитя. Крестное знамение – это печать Христова, отмечающая человека, который будет Ему безраздельно принадлежать, и указывающая на благодать Искупления, кою Христос приобрел для нас на Кресте». Крест – это отличительная черта христиан: наши разговоры, мысли, взгляды, дела – всё это остается под сенью Креста или, иными словами, бесконечной любви Иисуса Христа.

«Мы становимся христианами в той мере, — сказал в заключение понтифик, — в какой мы запечатлены крестом, этим “пасхальным знамением”, которым мы выражаем, в том числе и внешним образом, свое христианское отношение к жизни. Поэтому, осеняя себя крестным знамением в надлежащих ситуациях, как то перед едой, перед лицом опасности или угрожающего нам зла, вечером перед сном, мы показываем самим себе и другим людям, кому мы принадлежим и кем мы хотим быть. По той же причине очень важно научить детей как следует осенять себя крестным знамением. Мы можем делать это дома так, как делаем входя в храм, макая кончики пальцев в блюдце со святой водой – и в некоторых благочестивых семьях так и делают. Тем самым при всяком нашем вхождении и выхождении, осеняя себя крестным знамением со святой водой, мы напоминаем самим себе, что были крещены».

Radio Vaticana