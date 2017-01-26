Мы не можем ставить условия Богу. Общая аудиенция 25 января

Мы не можем указывать Богу, что Он должен делать: Ему можно только доверять, потому что Он умеет даже из смерти породить жизнь. Такова главная мысль размышления Папы Франциска на общей аудиенции 25 января.

Святейший Отец продолжил тему надежды, ссылаясь на библейский персонаж — Иудифь. Итак, в центре наставления Папы – женщина веры, которая учит нас доверять Богу. Иудифь освобождает свой народ от царя Навуходоносора. Он хотел расширить границы своего владычества до Обетованной земли, и его войско под предводительством Олоферна осадило Ветилую, отрезав ее жителям доступ к воде. Ситуация была настолько тяжелой, что обитатели Ветилуи собирались уже сдаться противнику, их способность доверять Богу иссякла, отметил Папа: «Как же часто и мы, дойдя до крайности, не чувствуем себя способными доверять Господу! Это дурное искушение. Парадоксально, но нам тогда кажется, что для спасения от смерти не остается ничего другого, как предать себя в руки убийц». Начальник города просит жителей выдержать еще пять дней, чтобы подождать спасительного вмешательства Бога. «Богу дали пять дней, — прокомментировал Папа, — и в этом заключается грех».

Иудифь же порицает народ, призывая его ждать спасения от всемогущего Бога, защищаться так долго, как Ему убудет угодно: «Ибо, если Он не захочет помочь нам в эти пять дней, то Он имеет власть защитить нас в какие угодно Ему дни, или поразить нас пред лицем Господа». Иудифь обладает крепкой верой, подчеркнул Папа Франциск, потому что она знает, что в непостижимых замыслах Бога спасение может заключаться и в их смерти. Это и есть «язык надежды», сказал Папа, подчеркивая мужество Иудифи. «Я считаю, что женщины отважнее мужчин», — добавил Святейший Отец.

В конце концов Бог спасает народ. Иудифь вынашивает свой план, обезглавливает Олоферна и ведет народ к победе, но она всегда «поступает по вере, принимая все от Бога». Богу же нельзя ставить условия:

«Доверять Богу означает войти в Его замыслы, ни на что не претендуя, соглашаясь даже с тем, что Его спасение и помощь могут достичь нас не так, как мы того ждем. Мы просим у Господа о жизни, о здоровье, любви и счастье. Это правильно, но нужно осознавать, что Бог в силе извлечь жизнь даже из смерти, что мир можно почувствовать даже в болезни, что можно ощутить умиротворение даже в одиночестве, а блаженство – в плаче».

Не нам учить Бога, что и как Ему делать, — Он всегда знает это лучше нас, мы же призваны уповать на Него, помня, что Его пути и Его мысли могут отличаться от наших.

Таким образом, Иудифь учит нас упованию, надежде. Она молится и проявляет мужество в вере и в делах. Все мы, отметил Папа, должны делать все, что в наших силах, не подчиняясь безропотно обстоятельствам, но при этом всегда оставаться на стезе воли Господней.

В конце своего наставления Папа упомянул о пожилых женщинах, к словам которых нужно прислушиваться. Даже если это смиренные женщины без образования, их слова могут быть исполнены настоящей Божественной мудрости, и они умеют сказать слово надежды благодаря своему жизненному опыту и опыту страданий, в которых эти женщины вверили себя Богу, — Господь же наделил их даром совета и надежды.

Источник: Радио Ватикана