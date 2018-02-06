Межрелигиозная делегация из РФ была в 100 м от обстрела пункта гумпомощи в Сирии
Дамаск, 6 февраля. Члены российской межрелигиозной делегации находились в 100 метрах от места обстрела 5 февраля пункта раздачи гумпомощи в Сирии.
Российская межрелигиозная делегация, которая привезла в Сирию крупную партию гуманитарной помощи, находилась в ста метрах от места минометного обстрела пункта раздачи помощи возле Сиро-яковитской патриархии. На данный момент члены делегации находятся в безопасности, их вывезли из района обстрела, передает корреспондент РИА Новости.
Два пункта раздачи гумпомощи, которую привезла межрелигиозная группа, подверглись минометному обстрелу с позиций боевиков из района Джобар.
Помимо здания Сиро-яковитской патриархии, где погибли два человека, обстрелу подвергся пункт раздачи помощи возле здания Антиохийской патриархии. Из-за этого российская делегация не поехала на следующий объект.
В момент обстрела делегация находилась внутри здания Сиро-яковитской патриархии. Внутри здания были слышны взрывы.
В субботу делегация межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ прибыла в Сирию для проведения гуманитарной акции. В состав межрелигиозной рабочей группы входят представители основных христианских и мусульманских общин России. Помощь, собранная верующими из РФ разных конфессий, будет роздана жителям Сирии вне зависимости от того, какую религию они исповедуют.
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