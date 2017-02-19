Люди, вышедшие из комы, выступили на заседании итальянского парламента, обсуждающего «биологическое завещание»

В итальянском парламенте продолжаются дебаты по поводу законопроекта о «биологическом завещании».

На одно из заседаний по инициативе некоммерческой организации Pro Vita были приглашены люди, вышедшие из комы или из вегетативного состояния. Их рассказы свидетельствуют о том, что за менталитетом эвтаназии стоит не желание помочь, а эгоизм, евгеника и мнение, что жизнь не всегда заслуживает быть прожитой, а люди, утратившие способность производить, должны быть истреблены.

Вот одно из свидетельств: «Я понимала то, что происходит вокруг, слышала, что говорили врачи. Единственная проблема – я не могла об этом сообщить. Я боялась, что меня отключат от аппаратов, ведь я получала питание и гидратацию через назогастральный зонд. Мое состояние не создавало мне проблем, я лишь переживала, что не могу сказать: не убивайте меня, я жива».

На заседании выступили также президент римского медицинского учреждения «Дом пробуждений» для пациентов в вегетативном состоянии, а также Сильви Менард, одна из учениц недавно скончавшегося известного итальянского онколога Умберто Веронези. Он был сторонником эвтаназии до тех пор, пока сам не столкнулся с неизлечимой болезнью. По мнению Менард, позиция здорового человека в момент подписания «биологического завещания» может претерпеть радикальные перемены в момент осуществления выраженной им воли.

Источник: Радио Ватикана