Литва ждёт Папу Франциска

«Визит Папы Римского в нашу страну очень важен для укрепления веры, надежды и основ демократического общества»: об этом пишут епископы Литовской Республики в специальном послании, опубликованном накануне апостольской поездки Папы Франциска в страну 22 и 23 сентября.

Подобно тому, как визит святого Иоанна Павла II в 1993 году «стал одним из крупнейших событий возрождённого литовского государства», так и теперь страна готовится к новой исторической встрече. Для этого есть три причины, отмечают католические иерархи: во-первых, «это прекрасный дар Бога», ибо «наша маленькая земля примет такого важного гостя»; во-вторых, его слово укрепит «нашу веру и доверие к милосердному промыслу Божьему»; в-третьих, «весь мир заговорит о нашей стране», и это «несомненно, вдохновит всё больше паломников и туристов».

Так как все билеты на Папские мероприятия уже розданы, поместные епископы призывают верующих не отчаиваться и воспользоваться возможностью увидеть Святейшего Отца, когда он будет проезжать улицами Вильнюса и Каунаса: «Папа Франциск приветствует и благословит всех, кто выйдет из дома, чтобы встретиться с ним».

Апостольская поездка Епископа Рима станет также «уникальным поводом для общения» и возможностью «заново ощутить дух возрождения», который принесло сто лет назад обретение независимости, — общий опыт с другими прибалтийскими странами. По этой причине католические епископы Литвы призывают верующих «подарить себе и друг другу вдохновение веры и радость единства нашего народа».

Источник: Vatican News