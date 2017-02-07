Литовскому кардиналу — 80 лет: остается 119 потенциальных участников будущего конклава

Бывшему архиепископу Вильнюсскому кардиналу Аудрису Юозасу Бачкису 1 февраля 2017 года исполнилось 80 лет. Это означает, что количество кардиналов, имеющих право на участие в возможном конклаве и избрании нового Папы Римского в настоящее время составляет 119 человек, сообщила пресс-служба Святейшего Престола.

Литовский иерарх, который ушел на пенсию в 2013 году, имеет за своими плечами богатую и долгую историю, связанную с Римской курией, где он работал в качестве папского дипломата. После обретения Литвой независимости продолжил служение на своей исторической родине, внеся большой вклад в обновление местной Церкви после десятилетий ограничений и преследований со стороны коммунистического режима.

В настоящее время Коллегия кардиналов насчитывает 226 членов, из которых 107 уже преодолели 80-летний порог. Из них 72 получили достоинство кардинала во время понтификата Иоанна Павла II, 24 — при Бенедикте XVI и 11 — при Папе Франциске.

Старейшими среди кардиналов являются:

— колумбийский кардинал Хосе де Хэсус Пимьента Родригес, который родился в 1919 году;

— ливанский кардинал Насралла Пьер Сфейр, родившийся в 1920 году;

— французский уроженец (баск по национальности) Роже Эчегарай, 1922 года рождения.

Самые молодые среди членов Священной коллегии — представители «развивающихся» стран:

— уроженец Центральноафриканской Республики кардинал Дьёдонэ Нзапалаинга, которому в марте 2017 года исполнится 50 лет;

— 52-летний тоголезец кардинал Соанэ Потито Паин Мафи;

— уругваец кардинал Даниэль Фернандо Стурла Беруэ, которому в этом году исполнится 58 лет.

Старейший по стажу пребывания в Коллегии кардиналов — Роже Эчегарай, получивший кардинальское достоинство 30 июня 1979 года.

Кроме того, стоит напомнить, что Бенедикта XVI назначил кардиналом Папа Павел VI 27 июня 1977 года, а Франциска — св. Иоанн Павел II 21 февраля 2001 года.

По материалам Radio Vaticana