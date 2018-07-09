ЛЕТНИЕ РЕКОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ С ИЕЗУИТАМИ
В Москве состоятся специальные реколлекции для педагогов, которые будут вести священники-иезуиты из Католического института Святого Фомы — о. Штефан Липке, SJ и о. Виктор Жук, SJ.
Место проведения — курия Ахиепархии (зал Библиотеки) и Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Время проведения — с вечера 8 августа (среда) по утро 12 августа (воскресенье).
Ориентировочная стоимость (в зависимости от величины группы) — 1,5-2,5 тыс. руб.
При необходимости возможно организовать проживание в Доме паломника (здание курии), стоимость на одного человека — 2 тыс. руб.
Также организаторы сообщают, что если есть заинтересованность, то возможно обсудить организацию иезуитских реколлекций во второй половине августа для не-педагогов на той же площадке.
Контактное лицо — Сергей Сабсай:
https://www.facebook.com/sergey.sabsay
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