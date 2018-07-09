ЛЕТНИЕ РЕКОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ С ИЕЗУИТАМИ

В Москве состоятся специальные реколлекции для педагогов, которые будут вести священники-иезуиты из Католического института Святого Фомы — о. Штефан Липке, SJ и о. Виктор Жук, SJ.

Место проведения — курия Ахиепархии (зал Библиотеки) и Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Время проведения — с вечера 8 августа (среда) по утро 12 августа (воскресенье).

Ориентировочная стоимость (в зависимости от величины группы) — 1,5-2,5 тыс. руб.

При необходимости возможно организовать проживание в Доме паломника (здание курии), стоимость на одного человека — 2 тыс. руб.

Также организаторы сообщают, что если есть заинтересованность, то возможно обсудить организацию иезуитских реколлекций во второй половине августа для не-педагогов на той же площадке.

Контактное лицо — Сергей Сабсай:

https://www.facebook.com/sergey.sabsay

или

https://vk.com/id199074653