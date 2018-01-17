КНР: вышел на свободу катакомбный католический епископ

Пекин, 17 января. Китайские власти выпустили на свободу в начале января катакомбного католического епископа Петра Шао Жуминя. Глава епархии Вэньчжоу был задержан 18 мая 2017 года и провел под арестом семь месяцев.

Как сообщают источники в Китае, пожелавшие остаться неизвестными, сотрудники бюро по религиозным делам города Вэньчжоу добивались от Шао, чтобы он вступил в Китайскую католическую патриотическую ассоциацию и признал, что назначение епископов возможно без согласия Ватикана.

На катакомбного иерарха оказывали сильное давление, в результате чего он подписал один из документов, однако, по имеющейся информации, этим фактом он всего лишь признал, что прочитал текст, но не выразил согласие с его содержанием.

Со времени своего назначения епископом Вэньчжоу осенью 2016 года Шао Жумин подвергся длительному аресту уже четвертый раз. В июне прошлого года Ватикан выступил с заявлением, в котором выражал озабоченность в связи с очередным исчезновением прелата.



Источник: Благовест-инфо