Католические ординарии Святой Земли протестуют против принятого в Израиле «Закона о национальном государстве»
Католические ординарии Святой Земли выступили с заявлением, в котором называют «жестоким ударом» Nation State Law — Закон о национальном государстве, одобренный Кнессетом в июле этого года, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.
Этот закон «предоставляет конституционную и законную основу для дискриминации среди израильских граждан, устанавливая четкие базовые принципы, согласно которым гражданам еврейской национальности должно быть оказано предпочтение по сравнению с другими гражданами», говорится в заявлении. «Те из нас, кто являются лицами арабской национальности, — пишут прелаты, — граждане этой страны не в меньшей степени, чем наши еврейские братья и сестры». Поскольку новый закон продвигает создание и укрепление еврейских поселений, он выражает «дискриминационный подход». Кроме того, понижая статус арабского языка по сравнению с еврейским, «закон абсолютно игнорирует тот факт, что существует еще один народ, палестинские арабы, и другие важные религиозные общины, такие как христиане, мусульмане, друзы и бахаи, глубоко укорененные на этой земле», говорится в декларации. Все они «хотят, чтобы к ним относились как к равноправным гражданам». Это равенство должно включать «уважительное отношение к нашей гражданской (израильской), этнической (арабо-палестинской) и религиозной (христианской) принадлежности. Как израильтяне и как палестинские арабы, мы стремимся быть частью государства, продвигающего справедливость и мир, безопасность и процветание для всех его граждан. Как христиане, мы гордимся тем, что Вселенская Церковь была основана в Иерусалиме и ее первые верные были сынами этой земли и ее народа, — пишут иерархи. – Как лидеры Католических Церквей, мы просим властей аннулировать этот Основной закон и гарантировать раз и навсегда, чтобы Государство Израиль стремилось к продвижению и защите благосостояния и безопасности всех своих граждан».
Декларацию подписали 25 ординариев, среди которых Кустод Святой Земли отец Франческо Паттон, Апостольский администратор Латинского Патриархата Иерусалима монс. Пьербаттиста Пиццабалла и маронитский архиепископ Кипра монс. Юссеф Суэйф.
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