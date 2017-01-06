Кардинал Шёнборн: «христиане не ценят свои корни, поэтому сами виноваты в наступлении ислама»

«Нельзя осуждать мусульман за то, что они хотят исламизировать Европу — вместо этого следует больше заботиться о том, чтобы не пустовали христианские храмы». Такое мнение высказал кардинал Кристоф Шёнборн в интервью австрийскому изданию «Kronen Zeitung».

Иерарх подчеркнул, что дехристианизация старого континента — не вина исповедников ислама. Причина в подходе самих христиан, для которых зачастую «супермаркеты становятся важнее, чем их культурные и религиозные корни».

Кардинал также добавил, что хотел бы видеть Ближний Восток вновь христианским, так как, по его мнению, «христианство — это не только личное исповедание, но вера, которая является святой, независимо от от каких-либо ошибок, допущенных кем-то когда-то».

Источник: catholic.by