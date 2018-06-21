Капитан футбольной сборной Ирана открыто исповедует христианство

В 2006 году впервые за сто лет в сборной Ирана по футболу появился христианин Андраник Теймурян, армянин из Тегерана, который в 2015 году ее возглавил.

«Я играю в мусульманской сборной, но я христианин. У меня армянские корни, иранский паспорт, и я горжусь этим», — сообщает радио «Теос» со ссылкой на интервью футболиста британской «Гардиан».

После первой игры в качестве капитана игрок перекрестился под звуки иранского гимна на глазах у всего стадиона, а впоследствии стал поступать так после каждого забитого гола.

Где бы ни играла сборная, А.Теймурян сразу по приезде в страну ищет там храм, на матчах сборной добился, чтобы ему выделяли отдельную комнату для молитвы.

Радиостанция отмечает, что женщинам в Иране запрещено посещать футбольные матчи, и многие из них приехали в Россию специально, чтобы хотя бы раз в жизни посмотреть футбольную игру на стадионе.

Источник: Интерфакс-религия