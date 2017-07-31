Какая польза человеку от тела?

ВОПРОС:

Зачем нам тело и какая от него польза для души? Разве в Писании не упоминается постоянно о слабости плоти? Сам Иисус говорит, что «плоть не пользует нимало».

ОТВЕТ:

Когда Бог создал человека из тела и души, Он увидел, что все «хорошо весьма» (Быт 1, 31). Он создал тело вовсе не для того, чтобы оно было бременем и мешало человеку. Наоборот, тело создано как преимущество.

Если бы человек был лишен плоти, он был бы духом, подобным ангелам, которые наделены интуитивным разумом. Люди же не являются ангелами, в отличие от них они наделены и чувствами. Вероятно, их знание не столь совершенно, как ангельское знание, но оно разумно, креативно и способно развиваться. Знание человека исходит всегда от чувств, которые улавливают не все, но только отдельные объекты. Соединяя одно с другим, интеллект прогрессирует в познании.

Кроме того, благодаря телесности человек способен к деторождению, порождая потомство. С этим связано очень многое, что было бы невозможным без наличия тела: опыт любви, общения, опыт поколений и родственных связей.

Именно благодаря телу человек способен преобразовывать материю, придавать ей форму, извлекать из материи ее безграничные ресурсы. Тем самым человек участвует в Божественном владычестве над миром и продлевает дело Божьего творения. Своим трудом, напрямую связанным с телом, человек активно участвует в Божественном промысле, может обеспечивать необходимым себя и других.

Наше тело подвержено эмоциям и желаниям. Все это – огромный потенциал, дарованный Богом для того, чтобы человек в каждом секторе жизни мог трудиться, общаться в людьми, получать от этого удовольствие и ощущать внутренний порыв.

Помимо этого, тело с его эмоциями способно привести к более глубокому единству в Господом. Неслучайно царь Давид восклицал: «Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя»; «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому».

Второй Ватиканский собор утверждает: «Единый телом и душою, человек в своём телесном составе собирает в себе элементы мира материального, и через него они достигают своей высшей точки и возносят голос в свободной хвале Творцу. Следовательно, человеку не должно презирать телесную жизнь: напротив, он обязан ценить своё тело, сотворённое Богом и предназначенное воскреснуть в последний день, считать его благим и достойным чести» (GS 14).

После первородного греха человек стал субъектом страданий. Но даже эти страдания, часто связанные напрямую с телом, соединяют нас с Христовым искуплением, позволяя восполнять «недостаток в плоти скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь» (ср. Кол 1,24). Безусловно, после грехопадения человек испытывает также непослушание чувств. Об этом святой апостол Павел пишет: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим 7,22-24). Но здесь под выражением «тело смерти» подразумевается не тело как таковое, которое по-прежнему, как и при сотворении человека, остается «весьма хорошим», но склонность ко злу и порабощение беспорядочными страстями. Вот почему мы не должны допускать того, чтобы тело служило порочным наклонностям (ср. GS 14).

(На миниатюре — «Микеланджело» Сальвадора Дали)

Источник: Радио Ватикана