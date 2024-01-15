Папа Франциск встретился с духовенством Римской епархии (+ ФОТО)

Более 800 епархиальных и монашествующих священников, а также постоянных диаконов, несущих пастырское служение в Римской епархии, прибыли 13 января на встречу со Святейшим Отцом. Как передает Vatican News, встреча Понтифика с духовенством Вечного города состоялась в базилике Святого Иоанна на Латеранском холме и прошла в дружеской атмосфере открытого диалога.

Епископ Рима приехал в базилику вскоре после 9 часов утра. После молитвы дневного часа последовало приветствие кардинала-викария Анджело Де Донатиса, а затем диалог между священниками и Папой Франциском. Конфиденциальная встреча завершилась около полудня, уточняется на сайте Римской епархии.

Говоря о Вечном городе как о «земле миссии», Святейший Отец призвал духовенство благовествовать всей церковной общине и сообщил, что он возобновит посещение приходов епархии после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Комментируя вопрос благословений однополых пар, Папа заявил, что это никак не меняет доктрину о Таинстве Брака между мужчиной и женщиной: благословляются люди, а не грех. На вопрос африканского священника Папа ответил, что культура Африки не принимает такие благословения, ибо там иная чувствительность, о чём настаивал ранее кардинал Амбонго. Многие не вчитываются в церковные тексты, и необходима внимательность, кроме того, конфликты нужно регулировать, но не скрывать их, подчеркнул Папа и призвал священников всегда прощать: «Я всегда прощаю, нужно всегда проявлять милосердие».

В отношении миссии диаконов Епископ Рима отметил, что они должны пребывать среди людей и служить нуждающимся.

В конце диалога Папа напомнил, что проповеди должны быть короткими, около 7-8 минут, и ясно передавать дух Слова Божьего.

Встрече в базилике предшествовали три визита, проведённые за последние месяцы – все за закрытыми дверями – в префектурах Римской епархии, где Папа Франциск ознакомился с проблемами территории и обсудил их со «своими» священниками.



Источник: русская служба Vatican News