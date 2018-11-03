К лику блаженных причислены священник и мирянин, принявшие мученическую кончину от рук «эскадронов смерти»

Священник Туллио Маруццо и мирянин Луис Обдулио Арройо Наварро, убитые 37 лет назад «эскадронами смерти», были причислены к лику блаженных Католической Церкви 27 октября. Церемонию беатификации в гватемальском городе Моралес возглавил префект ватиканской Конгрегации канонизации святых кардинал Джованни Анджело Беччу.

В прославлении мучеников участвует вся Церковь в Гватемале, отметил в своем слове кардинал Беччу. Иерарх напомнил, что один из убитых был священником-францисканцем, а другой – мирянином-катехизатором, один родился в Италии, другой — в Гватемале и стал первым мучеником – уроженцем этой страны.«Оба они разделяли те же черты духовности: простоту и радость в повседневной жизни, подобающие ‘нищим духом’, горячую ревность по Евангелию, которое поддерживает тех, кто трудится ради мира», — скал иерарх.

Оба служителя Церкви проявляли особую заботу о самых бедных и обездоленных, отметил кардинал Беччу. О. Туллио активно помогал крестьянам, которые расчищали участки в джунглях, чтобы возделывать на них сельскохозяйственные культуры, но у которых эти участки отнимали латифундисты. Именно верность Евангелию в служении ближнему стала причиной мученической смерти священника и катехизатора, подчеркнул кардинал.

«Обстоятельства убийства о. Туллио и Обдулио хорошо известны, – сказал далее глава конгрегации: их убили те, кто ненавидел Христа и Евангелие. Скорбный эпилог наступил 1 июля 1981 года. После тяжелого дня, исполненного апостольских трудов, о. Туллио и Обдулио возвращались домой. Их машину остановили, заставили обоих выйти на дорогу и расстреляли, бросив тела у дороги».

«Никогда не забывайте о том идеале, ради которого блаженные о. Туллио и Обдулио отдали свои жизни, – являть лик Церкви как знак надежды, возрастать в любви Божией, которая объемлет всех и, в первую очередь, – обездоленных и гонимых».

Источник: Благовест-инфо