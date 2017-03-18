Избран новый глава францисканцев России и Казахстана
Президентом Фонда святого Франциска Ассизского (территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России и Казахстане) стал брат Стефано Инверницци, OFM.
Новый глава францисканской провинции был избран во время капитула Фонда, состоявшегося в середине марта в Риме.
Работа форума проходила в Генеральной курии Ордена Братьев Меньших под руководством Генерального министра ордена о. Майкла Перри, OFM.
На капитуле был также избран новый совет Фонда. В него вошли: о. Элиот Марецки, о. Джон Гиббонс, брат Бернард Турманн.
Фонд святого Франциска Ассизского, самая маленькая территориальная единица Ордена Братьев Меньших, был создан в 1997 году. Он насчитывает пять общин: три в России (Новосибирск, Санкт-Петербург, Уссурийск) и две в Казахстане (Алма-Ата, Талдыкурган).
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