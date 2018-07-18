Итальянцы обещают расшифровать древнейшую надпись на алтаре грузинского храма

Самая древняя в Грузии надпись, датированная специалистами 1005-920 годами до нашей эры, которая была обнаружена археологами на алтаре храма во время раскопок на горе Граклиани близ поселка Игоети (в 40 километрах от Тбилиси), будет законсервирована и расшифрована.

Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на «Общественное телевидение Грузии», соответствующие работы, которые грузинские специалисты проведут вместе с итальянскими коллегами, планируется начать в сентябре этого года.

О том, что древний артефакт можно спасти и продлить срок его существования, сообщил журналистам итальянский эксперт Стефано Вольта, специально приглашенный в Грузию для изучения текущего состояния археологического памятника Граклиани.

По его словам, консервационное состояние оставшихся частей обнаруженного на горе Граклиани храма VII века до нашей эры является удовлетворительным.

«Большая проблема заключается в сырцовом кирпиче, но ее также можно решить. Я вижу пути решения этих проблем посредством консолидации неорганического типа, к примеру, этилсиликатом. Это неорганическое вещество, которое работает на матрицу структуры и обеспечивает усовершенствование ее состояния», — сказал С.Вольта.

По словам профессора Тбилисского государственного университета Вахтанга Личели, руководителя археологической экспедиции, ведущей раскопки в Граклиани, параллельно будет идти процесс по расшифровке древней надписи, которым обещает заняться его коллега из итальянского Университета Удине профессор Фредерико Марио Фалес.

Ученые предполагают, что, поскольку надпись была сделана на постаменте алтаря, то она имеет отношение к религии. Смыслом таких посланий владели только жрецы. Если будет доказано, что сделанная в Граклиани надпись — это алфавит, то получится, что древние жители этой территории начали использовать письменность почти 3 тыс. лет назад, то есть на 200 лет раньше финикийцев.

По предположениям В.Личели, не исключено, что в Граклиани могут быть обнаружены и другие памятники, связанные с письменностью.

До последнего времени появление в Грузии письменности археологи относили к IV-V векам нашей эры, хотя были предположения, что письменность могла быть развита на территории Грузии еще в дохристианские времена.

Гора Граклиани — многослойный археологический комплекс. Ученые считают, что непрерывное развитие на ее территории происходило на протяжении 300 тыс. лет — от каменной эпохи до римского периода. В обнаруженном здесь языческом храме 2500 лет назад превозносили богов огня и плодородия.

Сведения об археологическом памятнике Граклиани значатся в ведущих научных изданиях Франции, Голландии, Великобритании, Италии, Германии и Испании.