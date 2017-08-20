Италия: «Утренние стражи Пасхи» возвещают евангельскую радость

В августе этого года молодые католики итальянской епархии Флоренции несут евангельскую весть своим ровесникам на улицах городов и даже на морских пляжах. Руководителем акции под названием «Объять бесконечное» стал о. Джанни Касторани, создатель известных Школ евангелизации «Утренние стражи Пасхи». Уже одиннадцатый год подряд девятимесячный курс собирает молодых людей, чувствующих призвание делиться с людьми своей верой и быть миссионерами. По словам о. Джанни, занятия в школе «можно назвать своего рода ‘субботним годом’, открытым для всех людей и для всех призваний. Эта школа евангелизации основана на Таинстве Крещения».

«Утренние стражи Пасхи» встречаются с теми ребятами, которых обычно не видно в приходах (по крайней мере летом). Юные миссионеры делятся своим свидетельством и общаются с ними на площадях, на дискотеках и на пляжах: они всегда ходят по двое, подобно апостолам, которых Учитель послал на миссию.

О. Джанни отметил, что на этом пути молодые миссионеры сталкиваются со многими трудностями: это и застенчивость, и естественное смущение. Но именно опыт Божьей любви позволяет им смело говорить с ровесниками и преодолевать все препятствия. По словам священника, результаты удивляют; молодые люди, к которым обращаются миссионеры, «чувствуют себя бесконечно одинокими и глубоко нуждаются в Боге».

Инициатива итальянской епархии родилась после исторического призыва святого Папы Иоанна Павла II к двум миллионам молодых людей со всего мира, которые летом 2000 года собирались в Риме на XV Всемирный День Молодёжи. Тогда Папа Войтыла призвал их быть миссионерами Христа среди своих ровесников, быть «утренними стражами». В названии Школы евангелизации к этому историческому определению добавлено слово «Пасха»: по этому поводу о. Джанни Касторани отметил, что самым первым апостолом была Мария Магдалина, ведь именно она в Пасхальное утро направилась к гробнице, встретила там воскресшего Иисуса и с этого момента начала возвещать Благую Весть.

Источник: Радио Ватикана