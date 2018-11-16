Иерей Павел Гладков о пастырском визите епископа Иосифа Верта в приходы ХМАО

Как мы уже сообщали, с 26 по 30 октября с.г. Владыка Иосиф Верт посетил с пастырским визитом северные приходы Западно-Сибирского деканата, расположенные на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа. О некоторых подробностях этого визита рассказал настоятель римско-католического прихода Святого Иосифа Труженика в городе Сургуте о. Марэк Ящковски. Не так давно нашей редакцией было получено письмо от пастыря греко-католических общин ХМАО, иерея Павла Гладкова, в котором, в частности, говорится:

Уважаемая редакция «Сибирской католической газеты», прочитав материал «О некоторых подробностях визита Владыки Иосифа Верта в приходы Ханты-Мансийского Автономного Округа», вижу необходимость дополнить эти «некоторые подробности», чтобы у ваших читателей сложилась более полная картина пастырского визита Его Преосвященства.

26 октября Владыка Иосиф прилетел в Сургут, дабы лично посетить совсем молодую греко-католическою общину в городе Ханты-Мансийске. Владыка уже неоднократно слышал о ней, и первая цель его визита состояла в том, чтобы «новые» верующие встретились лично со своим Архипастырем. Вторая и не менее важная цель визита — уделение Таинства миропомазания (конфирмации) прихожанам римо-католикам, принадлежащим к греко-католическому приходу Пресвятой Троицы в городе Лангепас. Третья цель по счету, но не по значению, — личное посещение строящегося храма во имя Святого Николая в городе Нижневартовск. По пути Владыка посетил и другие общины католиков Ханты-Мансийского Автономного Округа.

В день прилёта, после непродолжительного отдыха и теплой встречи, Владыка сразу же отправился в Ханты-Мансийск. Там на вечер у него была запланирована Божественная Литургия, в ходе которой наш епископ впервые обратился со своим архипастырским наставлением к молодой, но уже достаточно крепкой общине. Как было сказано выше, Его Преосвященство, прежде уже неоднократно слышал об этой общине. Священник византийского обряда появился в столице ХМАО лишь два года назад, и уже тогда нашел общтину вполне сформировавшейся. «Секрет» этого (если можно так выразиться) заключается в том, что все члены общины связаны друг с другом родственными или дружескими узами, и притом все они поставили в центр своей жизни Бога. Увы, но подобное явление в современном мире приходится квалифицировать не иначе, как чудо. Родители воспитали в вере своих шестерых детей, а те, в свою очередь, передают передали веру своим детям. Три поколения верующих людей в одной семье — это действительно чудо! И это — только одна из нескольких семей. Эта же семья предоставила помещение для совершения Божественной Литургии.

По завершении Архиерейской службы Владыку ожидал теплый прием, причем братская трапеза была обильна не только блюдами, но также любовью и мудростью. Владыка поделился историей своей жизни, которая, я уверен, послужила назиданием для многих, а община, в свою очередь, рассказала о своих чаяниях, о своей мечте, чтобы в Ханты-Мансийске наконец появился католический храм как видимый знак присутствия Божия на этой земле. В завершение своего визита Его Преосвященство преподал общине своё благословение, дабы она смогла зарегистрироваться в органах местной власти в качестве религиозной группы.

В воскресенье 28 октября Владыка возглавил Божественную Литургию в Сургуте, на которой, как и на ранее отслуженной в этом городе латинской Мессе, рассказал о работе и предварительных итогах Синода епископов, который как раз в этот день завершлся в Риме.



После Литургии и, к большому сожалению, вынужденно непродолжительного общения с прихожанами, Его Преосвященство выехал из Сургута в Лангепас, где его уже ожидали. Там им была отслужена Месса, в ходе которой было преподано Таинство миропомазания. Приход Пресвятой Троицы в этом городе — греко-католический, но часть его верных — это католики латинского обряда. Священники, которым поручена пастырская работа в этом приходе, окормляют как тех, так и других. Не так часто в наши дни можно увидеть слезы благодарности во время принятия Таинства. Но в Лангепасе Господь даровал нам эту радость. После братской трапезы с верными прихода наш Архипастырь отправился в Нижневартовск.

Здесь 29 октября епископ Иосиф побывал на стройплощадке возводимого храма, где в 7 часов утра отслужил Молебен за благодетелей и благополучное завершение строительства.

Вечером, в приходской часовне Владыка возглавил Божественную Литургию. Прихожане тепло поблагодарили своего Архипастыря за его пастырскую опеку и духовное слово к верным, а настоятель прихода, о. Петр Павлышин, выразил надежду, что это — последняя Литургия Владыки в часовне, поскольку уже во время своей следующей визитации он будет иметь возможность освятить новопостроенный храм. От имени всей паствы настоятель пригласил правящего Архиерея совершить чин освящения нового храма Святого Николая в 2019 году.



Фото предоставлено священником Павлом Гладковым