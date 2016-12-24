Глава католиков Латвии: предоставление выходного на православное Рождество стало бы красивым жестом

Предоставление выходного на православное Рождество стало бы красивым жестом, считает глава Римско-Католической Церкви Латвии, архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич.

В интервью агентству LETA он отметил, что, как и для католиков, у которых на Рождество выходной, православное Рождество 7 января также нужно сделать выходным днем.

«Это было бы хорошим шагом в направлении интеграции, уважения индивидуальности каждого человека, в том числе конфессиональной», — сказал архиепископ.

Напомним, в Латвии уже длительное время на законодательном уровне обсуждаются поправки к закону, согласно которым 7 января должно получить статус праздничного дня. Однако Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам до сих пор не начала их рассмотрение.

Дискуссии о внесении 7 января в список выходных дней продолжаются в Латвии уже около 25 лет.

Источник: Благовест-инфо