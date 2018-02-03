Генеральный секретарь ККЕР считает российское общество неготовым к визиту Папы Римского

Москва. 3 февраля. Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский не видит возможности приезда Папы Римского в Москву.

«Выскажу свое личное, частное мнение. Я не вижу возможности приезда Папы Римского в Россию. Российское общество пока еще к этому не готово. Зачем торопить события?» — сказал он в пятницу на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В качестве примера неготовности священник привел слова православного архиерея, который заявил, что православные и католики верят «в разных Богов».

«Я думаю, что не так интерпретировали его слова, что-то не так было сказано, тем более информация появилась в белорусском агентстве — могли не так перевести, но пока нет официального опровержения», — посетовал священник, подчеркнув, что «это не проблема для диалога» между двумя Церквами.

Тем не менее, по мнению представителя Католической Церкви, визит Папы в Москву был бы полезен российскому обществу. «Но не думаю, что сегодня», — заключил он.

Источник: Интерфакс