Генеральный секретарь ККЕР считает российское общество неготовым к визиту Папы Римского

Генеральный секретарь ККЕР считает российское общество неготовым к визиту Папы Римского

Февраль 03, 2018

Москва. 3 февраля. Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник не видит возможности приезда Папы Римского в Москву.

«Выскажу свое личное, частное мнение. Я не вижу возможности приезда Папы Римского в Россию. Российское пока еще к этому не готово. Зачем торопить события?» — сказал он в пятницу на пресс-конференции в МИА « сегодня».

В качестве примера неготовности священник привел слова православного архиерея, который заявил, что православные и католики верят «в разных Богов».

«Я думаю, что не так интерпретировали его слова, что-то не так было сказано, тем более информация появилась в белорусском агентстве — могли не так перевести, но пока нет официального опровержения», — посетовал священник, подчеркнув, что «это не проблема для диалога» между двумя Церквами.

Тем не менее, по мнению представителя Католической Церкви, визит Папы в Москву был бы полезен российскому обществу. «Но не думаю, что сегодня», — заключил он.

 

Источник: Интерфакс

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