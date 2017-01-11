Если человек лежит на улице в мороз – что делать?

Сильный мороз сохранится в Москве в ближайшие дни. Сильные холода пришли и в Европу.

Новосибирское отделение ГУ МЧС также предупредило жителей региона о суровых морозах, которых синоптики ждут до конца января: «ожидаются колебания температуры воздуха от –28 градусов до –36 градусов».

Кому в холода может понадобиться наша помощь, и как ее правильно оказать?



1.Обратите внимание на одиноко лежащего человека

В сильный мороз мы обычно идем быстро, прячем лицо и спешим в тепло. Легко не заметить замерзающего, быстро пройти мимо спящего, лежащего или сидящего на остановке человека. А если представить, что хотя бы двое ваших друзей вполне могли оказаться на морозе, возвращаясь из гостей в прошедшие праздники?



2.Остановитесь, разбудите, поговорите

Даже если человек прилично одет и при этом пьян, это не означает, что он не попал в беду – не был ограблен, избит, не страдает от инфаркта, инсульта или не впал в диабетическую кому. Если ничего страшного не случилось, ему будет лучше встать и отправиться в тепло, хотя бы в ближайший магазин. Предложите позвонить родственникам – возможно, есть люди, которые могли бы его встретить.



3.Если человек без сознания – вызывайте «скорую»

Если лежащий не реагирует на голос, похлопывание по щекам, либо говорит нечленораздельно, не пытается вставать, или у него явно есть травмы, вызывайте «скорую». Расскажите, что человек без сознания и его жизни угрожает опасность. Вам могут задать уточняющие вопросы о положении пострадавшего. Отвечайте четко о состоянии человека, описывайте то, что видите, но не говорите слов «бездомный» или «бомж». Назовите адрес (улицу и номер ближайшего дома) и свои данные.

Обязательно дождитесь бригады рядом с человеком и убедитесь, что его забрали. Экстренную помощь оказывают вне зависимости от гражданства и наличия документов.



4. Помогите теплом, едой, одеждой

Если человек находится на улице, но его жизни ничто не угрожает, купите ему горячий чай и еду: хлеб, колбасу, легко открывающиеся консервы, что-то сладкое. Не следует давать бездомным деньги – они могут быть потрачены на алкоголь, который не поможет согреться, а притупит ощущения и создаст новую опасность замерзнуть.

Также самое простое, что можно сделать – не выгонять человека на улицу. Если вы встретили бездомного в подъезде, на чердаке, в подвале – позвольте ему остаться в тепле или предложите переместиться в другое место для ночлега, постарайтесь помочь ему туда добраться.

Теплые вещи в хорошем состоянии можно подарить нуждающимся бездомным. Почти все пункты соцпомощи их принимают. Одежда и обувь могут быть ношеными, но крепкими, чистыми и опрятными. Белье и носки необходимо купить новые.



5. Обратитесь в социальные службы

Актуальный список учреждений, в которых московские бездомные могут получить социальную помощь, размещен на сайте Департамента труда и соцзащиты.

На территории Москвы круглосуточно работает Мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль». Телефоны горячей линии 8-495-720-15-08, 8-499-357-01-80.

В Новосибирской области по вопросам помощи можно обратиться в Министерство социального развития НСО. Телефон круглосуточной горячей линии 8-800-100-00-82.

По материалам «Православие и мир» и «НГС.НОВОСТИ»