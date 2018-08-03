Эфиопская иконопись: традиции и современность (ФОТО)

Эфиопская Церковь принадлежит к группе Древних Восточных Церквей, или так называемых «нехалкидонских Церквей», к которой также относятся Коптская (Египетская), Сирийская и Маланкарская (Индия) Церкви.

Согласно преданию, первым христианским просветителем эфиопов был св. Фрументий, римский гражданин из Тира, который потерпел кораблекрушение на африканском побережье Красного моря. Он приобрел доверие императора Аксума и вскоре обратил в христианство его сына, будущего императора Езану, который в 330 году и объявил христианство государственной религией. Фрументий был впоследствии рукоположен в епископы св. Афанасием Александрийским и вернулся в Эфиопию, где продолжил евангелизацию страны.

Около 480 года в Эфиопию прибыли «Девять Святых», которые начали здесь активную миссонерскую деятельность. Это были выходцы из Рима, Константинополя и Сирии, входившие в состав оппозиции IV Вселенскому (Халкидонскому) Собору (451 г.), когда на нем разгорелись христологические споры. Некоторое время они находились в монастыре св. Пахомия в Египте. Их влияние, наряду с традиционной связью с коптами в Египте, объясняет, почему Эфиопская Церковь отвергла решения Халкидонского Собора. «Девять Святых», как полагают, окончательно покончили с остатками язычества в Эфиопии, утвердили монастырскую традицию и внесли огромный вклад в развитие духовной литературы: они перевели Библию и другие христианские сочинения на классический эфиопский язык.

Наивысшего расцвета Эфиопская Церковь достигла в XV веке, когда появилось много талантливой богословской и духовной литературы, а Церковь активно занималась миссионерской деятельностью.

Эфиопская Церковь уникальна тем, что она сохранила некоторые иудейские обряды, такие как обрезание и соблюдение ветхозаветных законов о вкушении пищи, а также празднование Субботы наряду с Воскресеньем. Это связано с тем, что христианство пришло в Эфиопию непосредственно из Палестины через Южную Аравию, а традиции иудаизма были известны в Эфиопии еще задолго до появления здесь христианства.

В основе эфиопской литургии лежит александрийский (коптский) обряд, подвергшийся сильному воздействию сирийской традиции. До недавнего времени литургию служили на древнем языке геэз, который был постепенно заменен современным амхарским языком.

Расцвет эфиопской школы ико­нописи приходится на период зрелого и позднего сред­невековья. Сохранение и развитие традиций нацио­нального искусства продолжают современные худож­ники.

Материал подготовлен на основе открытых источников и сайта «Правмир»