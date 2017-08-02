Дублин: бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал священником

Свой первый профессиональный контракт он подписал в 14 лет еще школьником. Филипп Малрайн, который в 1990-е годы играл в одной команде вместе с Дэвидом Бэкхемом, на днях получил рукоположение в пресвитера в ордене доминиканцев.

Он играл за «Манчестер Юнайтед» до 1999 года, затем — в других клубах, закончив карьеру в 2009 году. Многие на его месте сразу начинают карьеру тренера или спортивного комментатора, но Филипп выбрал другую дорогу. Он решил посвятить себя Богу и принять обеты безбрачия, послушания и нищеты в ордене доминиканцев.

До принятия священства он готовился к рукоположению восемь лет. Учился в семинарии св. Малахия в Белфасте, изучая философию в Королевском университете Белфаста и Институте Меривейла в Бирмингеме, а теологию — в Григорианском университете Рима.

В 2012 году решил вступить в Орден проповедников (доминиканцев) и был принят в новициат, а в октябре 2016 года стал дьяконом.

Рукоположение во пресвитеры бывший футболист принял из рук архиепископа Иосифа Августина Ди Ноя, вспомогательного секретаря Конгрегации доктрины веры.

На торжественной Мессе, обращаясь к экс-футболисту, архиепископ сказал: «Футбольный опыт помог подготовиться тебе к этому дню: ты познал опыт тяжелой работы ради достижения цели, теперь же твоя цель — Христос. Проповедуй Слово Божие каждому, размышляй над Божьим законом, анализируй, во что ты веришь, и научи других тому, во что веришь сам».

По материалам Сatholic.by