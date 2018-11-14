Директор ассоциации «Метер» сообщил об обнаружении детской порнографии в облачном хранилище Mail.Ru

Итальянская ассоциация «Метер», занимающаяся выявлением случаев насилия над малолетними, обнаружила гигантский архив видео и фото детской порнографии в облачном хранилище Mail.ru. Сведения переданы в итальянскую почтовую полицию и в юридический отдел cloud.mail.ru.

Более 3 тысяч девочек в возрасте от 3 до 12 лет вовлечены в сцены экстремального насилия.

Директор ассоциации «Метер» священник Фортунато Ди Ното заявил, что удаление файлов будет бесполезным, если не установить личность детей, насильников и тех, кто владеет архивами и распространяет их, наживаясь на чудовищных преступлениях, происходящих на глазах у всех.

«Это могли бы быть наши дети», — заявил Ди Ното, добавив, что трагическая находка ни к чему не приведет, если вовлеченные организации не отреагируют и если не будет проводиться поиск жертв, фигурирующих на этих фото и видео.



Источник: Vatican News