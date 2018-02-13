Что такое Масленица у православных? Что такое карнавал у католиков?

С церковной точки зрения Масленица (в 2018 году она имеет место по Юлианскому календарю с 12 по 18 февраля) – это подготовительная неделя к Великому Посту посвященная примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу. Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, а также творению дел милосердия. В этом и заключается христианская составляющая Масленицы.

Есть у Масленицы и народно-фольклорная составляющая. На Руси Масленица издавна отмечалась как радостный праздник. При слове «масленица» в памяти встают картины веселых зимних, но уже с «запахом весны», дней, наполненных гамом и шумом, вкусными ароматами блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших нарядные тройки. Сияющие на солнце купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния, балаганы и чинные чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов.

Достаточно распространено мнение, что масленица – это праздник (или обычай) скорее языческий, а не христианский. Это не совсем так. Действительно, Масленица произошла от языческого обычая провода зимы. Однако надо учитывать, что все этно-культурные формы, связанные с временными циклами, — языческого происхождения, потому что язычество связано с переживанием времени. Всякая духовность, которая выше естественного языческого начала – это в какой-то мере преодоление времени. Но что касается вопроса о том, совместима ли Масленица с христианством, то всё зависит от приоритетов. В самом по себе трепетном ожидании весны трудно заподозрить что-то богопротивное, и никто из самых закоренелых поклонников Масленицы не видит в блинах символ солнца, если ему специально об этом не напомнить. Поэтому, если мы остаемся христианами во всех своих принципиальных вещах, то можно спросить: что плохого будет, если мы при переходе от надоевшей зимы к долгожданной весне скромно отметим ее приближение?

Разумеется, Церковь не устаёт напоминать, что ни в какое время не стоит веселиться, теряя голову и совесть. Вспомним в этой связи наставление святителя Тихона Задонского: «Сырная седмица есть преддверие и начало поста, а поэтому истинным чадам Церкви следует поступать в эту седмицу во всём гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни, хотя и всегда воздержание потребно. Слушают ли, однако, христиане сладостных словес любвеобильной Матери своей Церкви? Она завещает в эти дни более благоговеть, а они более бесчинствуют. Она заповедует воздерживаться, а они более предаются невоздержанию. Она повелевает освящать тело и душу, а они более оскверняют их. Она велит сетовать о содеянных грехах, а они более прибавляют беззаконие. Она внушает умилостивлять Бога, а они более прогневляют Всевышнего. Она назначает пост, а они более объедаются и упиваются. Она предлагает покаяние, а они более свирепствуют. Я еще раз скажу, что кто проводит масленицу в бесчинствах, тот становится явным ослушником Церкви и показывает себя недостойным самого имени христианина».

В масленичную неделю в храмах начинают отправлять великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная Литургия, зато читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь». Впоследствии эта молитва будет многократно повторяться за всеми великопостными богослужениями.

Последнее воскресенье перед началом Великого Поста именуется Церковью Неделей сыропустной (именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), а в народном благочестии – Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий Пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

В Европе празднование равноденствия и наступления весны, почти прекратившееся во времена раннего Средневековья, возобновилось в IX-X веках под названием «карнавал» (по одной из самых распространенных версий это название происходит от латинского «carne vale» — «мясо, прощай»). Первые карнавалы начали проводить в Италии (венецианский карнавал и по сей день является самым известным, соперничая лишь с бразильским), затем во Франции и в других странах. Отношение Церкви к этим мероприятиям было неоднозначным и сильно разнилось от страны к стране. В англоязычных и германоязычных странах празднования традиционно проходят скромнее, в латиноязычных странах – ярко и бурно.

Традиционный европейский карнавал продолжительнее православной Масленицы. В разных странах он начинается в разное время. Чаще всего – в «жирный четверг» на неделе, предшествующей началу Великого Поста, но праздничные базары начинают работать еще с предыдущей субботы. Последний день карнавала, «жирный вторник», празднуется особо пышно, а на следующий день, в «Пепельную среду», начинается Великий Пост. Как и Масленица, карнавал немыслим без обильных застолий, народных гуляний, игр и балаганов, но всё же главной составляющей карнавала являются театрализованные шествия.

Несмотря на общий смысл и содержание карнавала, в каждой стране он имеет свои «изюминки». Так, в Англии, где празднования сводятся к одному лишь «исповедальному вторнику», главное событие – забег женщин с блинами на сковороде. В Бразилии всё внимание направлено на соревнования танцевальных школ по исполнению самбы. Люцернский карнавал (Швейцария) немыслим без причудливых костюмов на всех участниках и ночного шествия музыкантов. «Безумный понедельник» кёльнского карнавала начинается с шествия во главе с Карнавальной троицей: Принцем, Девой Колонией и Крестьянином, а в прирейнском городе Бланкенхайме в этот день проходит «Шествие духов» — ряженых чертей и ведьм. В Восточной Европе главными действующими лицами праздника являются холостяки.

В Польше в последний день гуляний в деревенских трактирах скрипачи «продают» незамужних девушек. В Сербии холостяка могут прокатить по деревне в свином корыте, а на крышу поставить фигуру Соломенного Деда. А за безудержным весельем начинаются степенные дни размышления и молитвы. Скоро Пасха…

По материалам сайта «Православие и мир»