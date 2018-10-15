Британская принцесса поддержала подростков со сколиозом, надев свадебное платье, открывающее шрам от операции

Принцесса Евгения Йоркская вышла замуж — в платье, открывающем шрам от операции. Так она поддержала подростков, страдающих от сколиоза.

12 октября внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюссон, 28-летняя Евгения Йоркская вышла замуж за 32-летнего Джека Бруксбэнка. Торжество состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзоре — там же, где проходила свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Как сообщает “Медуза”, принцесса специально попросила сделать вырез на спине, чтобы показать свой шрам вдоль позвоночника. В 12-летнем возрасте она перенесла сложную операцию из-за сколиоза — и долго стеснялась своего шрама.

«Это трогательный способ почтить людей, которые помогли мне вылечиться, и поддержать детей и подростков, которым тоже пришлось через это пройти, — объяснила принцесса. — Я думаю, что мы можем менять представления о красоте и показывать свои шрамы. Мне правда кажется, что это очень важно».

Принцесса Евгения и раньше говорила о проблеме сколиоза и перенесенном заболевании. 30 июня 2018 года — в Международный день борьбы со сколиозом — она выложила в инстаграме рентгеновский снимок, который ей сделали в детстве во время лечения. Принцесса рассказала, что очень боялась операции, которая в итоге длилась восемь часов — и во время которой ей установили восемь 20-сантиметровых титановых стержней.

«Проблемы со спиной очень влияли на мою жизнь, как на жизнь любого 12-летнего подростка, — вспоминала Евгения. — Теперь дети, глядя на меня, могут понять, что операция работает. Я — живое доказательство того, как врачи могут изменить жизнь человека».

Источник: Правмир