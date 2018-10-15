Британская принцесса поддержала подростков со сколиозом, надев свадебное платье, открывающее шрам от операции

Британская принцесса поддержала подростков со сколиозом, надев свадебное платье, открывающее шрам от операции

Октябрь 15, 2018

Евгения Йоркская вышла замуж — в платье, открывающем шрам от операции. Так она поддержала подростков, страдающих от сколиоза.

12 октября внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюссон, 28-летняя Евгения Йоркская вышла замуж за 32-летнего Джека Бруксбэнка. Торжество состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзоре — там же, где проходила принца Гарри и Меган Маркл.

Как сообщает “Медуза”, принцесса специально попросила сделать вырез на спине, чтобы показать свой шрам вдоль позвоночника. В 12-летнем возрасте она перенесла сложную операцию из-за сколиоза — и долго стеснялась своего шрама.

«Это трогательный способ почтить людей, которые помогли мне вылечиться, и поддержать детей и подростков, которым тоже пришлось через это пройти, — объяснила принцесса. — Я думаю, что мы можем менять представления о красоте и показывать свои шрамы. Мне правда кажется, что это очень важно».

Принцесса Евгения и раньше говорила о проблеме сколиоза и перенесенном заболевании. 30 июня 2018 года — в Международный день борьбы со сколиозом — она выложила в инстаграме рентгеновский снимок, который ей сделали в детстве во время лечения. Принцесса рассказала, что очень боялась операции, которая в итоге длилась восемь часов — и во время которой ей установили восемь 20-сантиметровых титановых стержней.

«Проблемы со спиной очень влияли на мою жизнь, как на жизнь любого 12-летнего подростка, — вспоминала Евгения. — Теперь , глядя на меня, могут понять, что работает. Я — живое доказательство того, как врачи могут изменить жизнь человека».

 

Источник: Правмир

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